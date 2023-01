Pierwszy odcinek The Last of Us porównany z grą. Sprawdźcie, jak wierny jest serial

Na HBO Max dostępny jest już pierwszy odcinek serialu The Last of Us. Długo oczekiwana produkcja, tworzona przez Craiga Mazina i Neil Druckmanna, oryginalnego twórcy gry, została ciepło przyjęta przez recenzentów. Nie brakowało nawet głosów, że to najlepsza ekranizacja gry w historii. Jedną z zalet produkcji jest wierność oryginałowi, w tym niemal dokładnego przeniesienia wielu scen znanych z produkcji Naughty Dog. W sieci zaczynają pojawiać się pierwsze porównania, które prezentują, jak bliski grze jest premierowy epizod The Last of Us.