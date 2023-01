Kto powinien zagrać Abby w The Last of Us? Fani mają swój wymarzony typ

Od wczoraj na platformie HBO Max dostępny jest pierwszy odcinek The Last of Us. Premierowy epizod przyniósł wiele niespodzianek, w tym wzruszający easter egg, nawiązujący do drugiej części gry od Nauhty Dog, a także wierne odtworzenie scen znanych z pierwszej odsłony, które najlepiej prezentują porównania serialu z grą. Choć produkcja dopiero wystartowała, nikt nie ma wątpliwości, że drugi sezon jest już w produkcji. A to oznacza, że kolejna seria zekranizuje The Last of Us: Part II. Fani prześcigają się w pomysłach, która aktorka mogłaby zagrać Abby. Propozycji jest wiele, ale jedna szczególnie przypadła do gustu graczom.

Florence Pugh jako Abby w drugim sezonie The Last of Us?

Według widzów w Abby Anderson powinna zagrać Florence Pugh. Aktorka najbardziej znana jest z Midsommar. W biały dzień, Małych kobietek i roli Yeleny Belovej z Czarnej Wdowy i serialu Hawkeye. Aktorka jest obecnie jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd w Hollywood, która obecnie pracuje nad czterema nowymi projektami.