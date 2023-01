Pierwszy epizod The Last of Us ze wzruszającym easter eggiem. Gracze zachwyceni

Długo oczekiwana serialowa adaptacja The Last of Us nareszcie zadebiutowała na HBO Max. W sieci pojawiają się pierwsze porównania serialu do gry, które prezentują, jak bardzo wierną ekranizację stworzyło HBO. W premierowym odcinku nie brakuje easter eggów, a jeden z nich szczególnie zachwycił widzów. Chodzi o scenę z filmem, który wspólnie oglądają Joel i jego córka Sarah.

UWAGA! Poniżej znajdują się drobne spoilery z serialu The Last of Us i gry The Last of Us: Part II

W drugiej części The Last of Us Ellie patroluje teren wraz z Diną. W pewnym momencie ich rozmowa schodzi na Joela, z którym Ellie chce nieco poprawić relacje. Zapowiada, że zaprosi go do wspólnego oglądania filmu „Curtis and Viper 2”. Jak wiemy z gier, Joel jest zapalonym fanem starych akcyjniaków klasy B.