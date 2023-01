The Last of Us miało rozpocząć się inaczej. Pierwotny prolog był „zbyt nudny”

The Last of Us szybko stało się nowym hitem HBO. Platforma przedstawiła wyniki oglądalności swojej nowej produkcji, jednocześnie ogłaszając, że tytuł zaliczył drugie najwyższe otwarcie stacji od ponad dekady. The Last of Us chwalą nie tylko gracze, dla których twórcy poukrywali najróżniejsze odniesienia do gier, ale również widzowie niezaznajomieni z produkcjami od Naughty Dog. Twórcy Craig Mazin i Neil Druckmann zdecydowali się rozszerzyć świat, aby był bardziej zrozumiały dla nowych osób, którzy dopiero poznają historię Joela i Ellie. Dlatego też premierowy odcinek rozpoczyna się fragmentem programu z 1968 roku, którymi gośćmi są eksperci, którzy rozprawiają o ewentualnej pandemii, mogącej zdziesiątkować ludzkość.