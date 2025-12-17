Jeden z najlepszych seriali science fiction z ekscytującą aktualizacją. Prace nad finałem już trwają

Fani nie będą musieli długo czekać na finał serii.

Choć widzowie wciąż czekają na premierę trzeciego sezonu Silosu, produkcja serialu Apple TV wyraźnie przyspiesza. Najnowsze informacje potwierdzają, że prace nad czwartą i jednocześnie finałową odsłoną już trwają, a ekipa znajduje się w trakcie zdjęć. Silos – prace na planie czwartego sezonu już trwają Nowe szczegóły ujawnił Steve Zahn, który w serialu wciela się w postać Jimmy’ego, znanego także jako Solo. Aktor potwierdził, że jego bohater pojawi się również w czwartym sezonie i zasugerował, że skala nadchodzących wydarzeń znacząco wzrośnie.

Jesteśmy teraz przy czwartym sezonie. Jesteśmy w jego środku i to największa produkcja, przy jakiej pracowałem. Dzieje się tam naprawdę dużo. Czwarty sezon jest bardzo efektowny. Zahn dodał też, że nowa odsłona wyraźnie rozszerzy świat przedstawiony i postawi na widowiskowość: W czwartym sezonie jest naprawdę wiele wątków. Akcja rozlewa się na różne miejsca. Robi się bardzo intensywnie i pojawia się sporo scen akcji. Przy okazji aktor odniósł się również do statusu prac nad trzecim sezonem, który wciąż nie trafił na platformę Apple TV: Trzeci sezon nadal jest w postprodukcji. Odcinki doczekają się swojej premiery, ale nie wiem jeszcze kiedy. To bardzo złożony serial i ogromną rolę odgrywają w nim efekty wizualne.

Apple TV oficjalnie potwierdziło już wcześniej, że serial zakończy się na czwartym sezonie. Wśród fanów książek Hugh Howeya pojawiały się jednak obawy dotyczące kierunku fabuły trzeciej serii, zwłaszcza w kontekście obecności głównej bohaterki granej przez Rebecca Ferguson. Drugi sezon zakończył się bowiem w momencie, gdy literacki pierwowzór zaczyna opowiadać o początkach powstania silosów. Trzeci sezon wprowadzi również nowe, istotne postacie związane z historią powstania silosów. Ashley Zuckerman zagra kongresmena Daniela, natomiast Jessica Henwick wcieli się w reporterkę Helen. Jednocześnie potwierdzono, że do obsady nie wrócą Tim Robbins oraz Iain Glen, których bohaterowie zginęli w dramatycznych okolicznościach w poprzednich sezonach. Premiera trzeciego sezonu Silosu planowana jest na 2026 rok. Z kolei czwarty sezon może zadebiutować już rok później.

