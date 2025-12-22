Zaloguj się lub Zarejestruj

Intrygujący serial Apple TV skasowany po zaledwie jednym sezonie

Jakub Piwoński
2025/12/22 12:30
A twórcy mieli plan na sezon 2 i zmianę lokalizacji akcji.

Apple TV+ zdecydowało o anulowaniu serialu Ostatnia rubież po zaledwie jednym sezonie. Thriller z Jasonem Clarke’em w roli głównej nie doczeka się kontynuacji, mimo że twórcy jeszcze niedawno otwarcie mówili o planach na dalszy rozwój historii.

Ostatnia rubież skasowana po jednym sezonie

Produkcja opowiadała o Franku Remnicku, samotnym marszałku USA odpowiedzialnym za rozległe i surowe tereny Alaski. Spokojna służba szybko zamienia się w walkę o przetrwanie, gdy na odludziu rozbija się samolot transportujący więźniów. Ucieczka dziesiątek brutalnych przestępców zmusza Remnicka do obrony lokalnej społeczności, a śledztwo prowadzi go do wniosku, że katastrofa nie była przypadkiem, lecz elementem znacznie większego i niebezpiecznego planu.

GramTV przedstawia:

Obok Clarke’a w serialu wystąpili m.in. Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum oraz Alfre Woodard. Twórcami Ostatniej rubieży byli Jon Bokenkamp i Richard D’Ovidio, którzy pełnili funkcję producentów wykonawczych wraz z Jasonem Clarke’em, Laurą Benson, Glennem Kesslerem, Albertem Kimem oraz reżyserem Samem Hargrave’em.

Serial spotkał się z mieszanym odbiorem krytyków, uzyskując 46% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Ostatnia rubież zadebiutowała 10 października, a finał pierwszego sezonu trafił na platformę 5 grudnia. Jeszcze po zakończeniu emisji twórcy rozważali drugi sezon, w tym zmianę lokalizacji akcji. Decyzja Apple TV+ definitywnie przekreśla jednak te plany.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/the-last-frontier-canceled-apple-tv-1236612904/

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


