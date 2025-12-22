Intrygujący serial Apple TV skasowany po zaledwie jednym sezonie

Apple TV+ zdecydowało o anulowaniu serialu Ostatnia rubież po zaledwie jednym sezonie. Thriller z Jasonem Clarke’em w roli głównej nie doczeka się kontynuacji, mimo że twórcy jeszcze niedawno otwarcie mówili o planach na dalszy rozwój historii.

Ostatnia rubież skasowana po jednym sezonie

Produkcja opowiadała o Franku Remnicku, samotnym marszałku USA odpowiedzialnym za rozległe i surowe tereny Alaski. Spokojna służba szybko zamienia się w walkę o przetrwanie, gdy na odludziu rozbija się samolot transportujący więźniów. Ucieczka dziesiątek brutalnych przestępców zmusza Remnicka do obrony lokalnej społeczności, a śledztwo prowadzi go do wniosku, że katastrofa nie była przypadkiem, lecz elementem znacznie większego i niebezpiecznego planu.