5 lat temu Amazon po cichu wypuścił niedocenioną perełkę science fiction. Film nadal jest do obejrzenia na Prime Video

Produkcja zaskoczyła swoim podejściem do gatunku.

Pięć lat temu na platformie Prime Video zadebiutował film, który choć nie stał się streamingowym hitem, to zyskał grono oddanych fanów. The Vast of Night to ten rodzaj filmu, który nie potrzebuje widowiskowych efektów specjalnych ani wysokiego budżetu, aby skutecznie trzymać widza w napięciu i zaciekawić go swoją historią. The Vast of Night to zapomniana perełka science fiction na Prime Video Akcja filmu przenosi nas do lat 50. i skupia się na jednej nocy z życia dwójki młodych bohaterów. Everett pracuje jako prezenter radiowy, a Fay obsługuje centralę telefoniczną w niewielkim miasteczku. Ich rutynę przerywa tajemniczy sygnał, który stopniowo zaczyna ujawniać coś znacznie bardziej niepokojącego.

Reżyser Andrew Patterson postawił w swoim filmie na cierpliwe budowanie atmosfery i relacji między postaciami. To właśnie minimalizm okazuje się największą siłą tej produkcji. Kamera długo podąża za bohaterami, dialogi mają naturalny rytm, a napięcie rodzi się z dźwięków i ciszy a nie z tego, co widać na ekranie. Twórcy świadomie unikają tłumaczenia zagadki i widz odkrywa ją dokładnie w tym samym tempie co Everett i Fay, co sprawia, że całość bardziej przypomina uczestnictwo w wydarzeniach niż klasyczne oglądanie historii z kanapy, czy fotela.

Są tu wyczuwalne inspiracje klasyczną fantastyką i paranoją epoki zimnej wojny, ale film nie ogranicza się do nostalgicznej stylizacji. The Vast of Night skutecznie wykorzystuje zasadę, według której to, czego nie widać, bywa straszniejsze od tego, co pokazane wprost. Pierwsze kilkadziesiąt minut potrafi sprawić, że zwykły trzask w radiu zaczyna brzmieć jak zapowiedź czegoś złowieszczego. Finał, pozbawiony kompromisów typowych dla wysokobudżetowych produkcji, długo zostaje w głowie po seansie. To film, który nie podaje łatwych odpowiedzi i nie próbuje wszystkiego wyjaśnić w ostatnich minutach. Być może właśnie dlatego film nie stał się streamingowym hitem w momencie premiery w 2020 roku, gdy uwaga widzów była skupiona na głośniejszych i bardziej przystępnych tytułach. The Vast of Night nadal dostępne jest do obejrzenia na platformie Prime Video.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.