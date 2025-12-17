Fallout z niemal perfekcyjnym wynikiem w pierwszych recenzjach drugiego sezonu. Trzeci sezon już znajduje się w produkcji

Doczekaliśmy się powrotu jednej z najlepszych ekranizacji gier w historii. Pierwszy odcinek drugiego sezonu Fallouta jest już dostępny na platformie Amazona, czyli Prime Video. Jeszcze przed debiutem do sieci trafiły pierwsze recenzje, które są niemal perfekcyjne dla nowych odcinków.

Fallout – pierwsze recenzje drugiego sezonu i zapowiedź prac nad kolejnymi odcinkami

Przez chwilę na Rotten Tomatoes mogliśmy zobaczyć 100% wynik, ale obecnie ocena spadła do 98% z 40 recenzji. Z kolei na Metacritic Fallout może pochwalić się oceną 73/100 z 20 recenzji.