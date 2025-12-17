Fallout z niemal perfekcyjnym wynikiem w pierwszych recenzjach drugiego sezonu. Trzeci sezon już znajduje się w produkcji

Doczekaliśmy się powrotu jednej z najlepszych ekranizacji gier w historii. Pierwszy odcinek drugiego sezonu Fallouta jest już dostępny na platformie Amazona, czyli Prime Video. Jeszcze przed debiutem do sieci trafiły pierwsze recenzje, które są niemal perfekcyjne dla nowych odcinków.
Fallout – pierwsze recenzje drugiego sezonu i zapowiedź prac nad kolejnymi odcinkami
Przez chwilę na Rotten Tomatoes mogliśmy zobaczyć 100% wynik, ale obecnie ocena spadła do 98% z 40 recenzji. Z kolei na Metacritic Fallout może pochwalić się oceną 73/100 z 20 recenzji.
Krytycy chwalą serial za umiejętne łączenie elementów znanych z gier z autorską historią, skupioną na emocjach i relacjach bohaterów. Szczególnie dobrze oceniana jest chemia między Lucy MacLean (Ella Purnell) a Cooperem, znanym jako Ghoul (Walton Goggins), a także balans między brutalnym postapokaliptycznym światem a lekką, momentami zaskakująco rozrywkową narracją. Dużym atutem ma być również adaptacja motywów z New Vegas oraz liczne easter eggi dla fanów serii. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.
Łączenie elementów akcji i przygody z mroczniejszymi motywami władzy i kontroli przypomina sztukę balansowania kilkoma wirującymi talerzami naraz, ale Fallout sezon 2 udowadnia, że da się to zrobić bez ich upuszczania (przynajmniej w pierwszych sześciu odcinkach) - Collider.
Dziwaczna flaga pustkowia powiewa tu wysoko, drugi sezon ma bardziej wyważone tempo i formę stylowej podróży przez postapokaliptyczny świat, pełnej uroku i charakteru, która sprawi, że z przyjemnością rzucisz na stół kolejne kapsle - Empire.
Wciąż pozostaje pytanie, dokąd to wszystko zmierza i czy Fallout zdoła dobrze domknąć całość. Jeśli jednak pierwsze sześć odcinków drugiego sezonu jest jakąkolwiek wskazówką, serial zasłużył na kredyt zaufania dzięki historii, która jest jednocześnie emocjonująca, zabawna i wizualnie imponująca, takiej, przy której chce się zostać na dłużej - Slashfilm.
Drugi sezon Fallouta może zaczynać wieczór kilkoma chwiejniejszymi rozdaniami, ale w swojej późniejszej części jest gotowy zaliczyć naprawdę solidną serię, zanim opuści stół. Krótko mówiąc: sezon 2 zdecydowanie jest wart podbicia stawki - TheWrap.
Świat Fallouta w drugim sezonie wyraźnie się rozszerza, ale całość wciąż pozostaje skupiona na nadrzędnej opowieści o postapokaliptycznym świecie stworzonym przez chciwość i zachłanność, który próbuje przetrwać - Decider.
Sezon 2 bywa momentami wymagający w sposób, który kłóci się z jego czarnym, komediowym tonem. Chaos jest jednak żywiołem Fallouta i to, co z niego dostajemy, działa naprawdę dobrze, zwłaszcza za sprawą tajemniczego nowego antagonisty granego przez Justina Theroux - IndieWire.
Co więcej, przyszłość serialu jest już zaplanowana. Todd Howard, reżyser kreatywny w Bethesda Game Studios i producent wykonawczy serialu, ujawnił w rozmowie z Variety, że scenariusze do trzeciego sezonu są już w przygotowaniu.
Po naszej stronie, gier i serialu, właśnie piszemy trzeci sezon. Już teraz rozmawiamy o tym, co wydarzy się w sezonie trzecim i jakie elementy możemy wprowadzić do gier w momencie premiery, tak aby nie było to sztuczne ani wymuszone.
Howard odniósł się także do zmiany modelu dystrybucji. Drugi sezon Fallouta jest emitowany w trybie tygodniowym, a nie w całości w dniu premiery.
To będzie serial oglądany tydzień po tygodniu, a nie do binge-watchingu. Jest tu mnóstwo niespodzianek i jestem ciekaw, jak widzowie na to zareagują.
Bethesda i Amazon planują dalsze zacieśnianie współpracy między serialem a grami. Podobnie jak w przypadku aktualizacji Burning Springs w Fallout 76, przyszłe sezony mają inspirować nowe wątki fabularne w grach.