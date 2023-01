Bella Ramsey nie identyfikuje się z żadną płcią. Aktorka o krytyce jej roli w The Last of Us

Serial The Last of Us zadebiutował dzisiaj na platformie HBO Max. Produkcja cieszy się sporym uznaniem fanów i w sieci dominują pozytywne opinie widzów, którzy mieli już okazję obejrzeć premierowy odcinek. Produkcja chwalona jest m.in. za wierne trzymanie się oryginalnej gry, co potwierdzają pojawiające się porównania serialu. Choć tym razem premiera oczekiwanej produkcji przebiega bez miażdżącej krytyki i kontrowersji, to wiele miesięcy temu ogłoszenie castingu nie było przyjęte przez fanów z równym entuzjazmem. Bella Ramsey w wywiadzie dla The New York Times opowiedziała o swojej reakcji na krytykę i zdradziła, że dopiero od niedawna akceptuje siebie jako Ellie.