The Last of Us z wynikami oglądalności. Rekordowe otwarcie nowego serialu HBO

Pierwszy odcinek The Last of Us jest od wczoraj dostępny na platformie HBO Max. Serial zaskoczył fanów odtworzeniem wielu scen znanych z gry, a także wzruszającym nawiązaniem do drugiej odsłony produkcji Naughty Dog. The Last of Us w premierowym dniu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, co też potwierdziło HBO, ujawniając wyniki oglądalności.

The Last of Us z drugim najwyższym otwarciem dla HBO od 13 lat

Stacja pochwaliła się, że ekranizacja popularnej gry zaliczyła drugiej największe otwarcie dla HBO w ciągu ostatnich 13 lat. The Last of Us obejrzało w samej Ameryce aż 4,7 miliona widzów w ciągu pierwszych godzin emisji na kanale HBO, jak i na HBO Max. Produkcja przegrała wyłącznie z Rodem smoka, którego pierwszy odcinek zaliczył oglądalność na poziomie 9,986 mln widzów w analogicznym okresie. Jest to dwukrotnie większe otwarcie od premiery drugiego sezonu Euforii, którego odcinki oglądało średnio 19,5 mln widzów.