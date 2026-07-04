Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy POSTALA bez ogródek. "Branża gier jest królewsko i nieodwracalnie spier..."

Maciej Petryszyn
2026/07/04 17:30
0
0

Trudno powiedzieć, by z branży gier dobiegały do nas przesadnie przyjemne informacje. Zamiast tego wygląda na to, że zwyczajnie jest źle.

Wysokie ceny, zwolnienia, zamykanie studiów. A teraz kwestia wydań płytowych.

POSTAL
POSTAL

Twórcy POSTALA nie gryzą się w język

Już od dawna galopujący rozwój sztucznej inteligencji przyczynia się do potężnych wzrostów cen pamięci RAM. Na dodatek dość regularnie branżowi giganci, w tym nawet Ubisoft czy też Electronic Arts, zamykają i redukują liczebność osobową studiów, argumentując to kwestiami finansowymi. Tymczasem kilka dni temu Sony ogłosiło na dobrą sprawę koniec wersji fizycznych, potwierdzając, iż w 2028 roku przechodzi w pełni na wydania cyfrowe. Ta ostatnia kwestia to najbardziej palący temat ostatniego czasu, wzbudzający ogrom emocji – najczęściej negatywnych. Nic więc dziwnego, że do dyskusji włączają się też różne zainteresowane podmioty.

Swoje oświadczenie w tej sprawie umieściło też kontrowersyjne Running With Scissors, które odniosło się do tematu w… typowy dla siebie sposób:

OFICJALNE OŚWIADCZENIE

W odpowiedzi na trendy w branży gier chcieliśmy tylko poinformować wszystkich, że branża gier jest królewsko i nieodwracalnie spier******.

Miłego POSTAL-owego dnia!

GramTV przedstawia:

Na tym jednak twórcy dla niektórych obrazoburczego, a dla innych prostackiego POSTALA, nie poprzestali. Korzystając z popularności swojego bezkompromisowego wpisu postanowili wspomnieć o ruchu Stop Killing Games. Ten od lat walczy z usuwaniem, albo wręcz, jak wskazuje sama jego nazwa, zabijaniem gier wideo w momencie, gdy wydawca postanawia np. zamknąć serwery lub trafi prawa do licencji.

Skoro przyciąga to tak wiele uwagi, chcielibyśmy skorzystać z okazji i nagłośnić ruch @StopKillingGames z myślą o osobach, którym zależy na zachowywaniu gier dla potomności – stwierdzili przedstawiciele Running With Scissors.

Stamo studio z Arizony obecnie m.in. rozwija wydane jeszcze w 2022 roku Postal 4: No Regerts. Dodatkowo jednak pracuje ono nad zupełnie nowym IP – zapowiedzianym na początku tego roku Flesh & Wire, którego akcja dzieje się w postalowym uniwersum.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
branża
Running With Scissors
branża gier
Postal
oświadczenie
branża growa
kryzys
kryzys branży growej
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112