Twórcy POSTALA bez ogródek. "Branża gier jest królewsko i nieodwracalnie spier..."

Trudno powiedzieć, by z branży gier dobiegały do nas przesadnie przyjemne informacje. Zamiast tego wygląda na to, że zwyczajnie jest źle.
Wysokie ceny, zwolnienia, zamykanie studiów. A teraz kwestia wydań płytowych.
Twórcy POSTALA nie gryzą się w język
Już od dawna galopujący rozwój sztucznej inteligencji przyczynia się do potężnych wzrostów cen pamięci RAM. Na dodatek dość regularnie branżowi giganci, w tym nawet Ubisoft czy też Electronic Arts, zamykają i redukują liczebność osobową studiów, argumentując to kwestiami finansowymi. Tymczasem kilka dni temu Sony ogłosiło na dobrą sprawę koniec wersji fizycznych, potwierdzając, iż w 2028 roku przechodzi w pełni na wydania cyfrowe. Ta ostatnia kwestia to najbardziej palący temat ostatniego czasu, wzbudzający ogrom emocji – najczęściej negatywnych. Nic więc dziwnego, że do dyskusji włączają się też różne zainteresowane podmioty.
Swoje oświadczenie w tej sprawie umieściło też kontrowersyjne Running With Scissors, które odniosło się do tematu w… typowy dla siebie sposób:
OFICJALNE OŚWIADCZENIE
W odpowiedzi na trendy w branży gier chcieliśmy tylko poinformować wszystkich, że branża gier jest królewsko i nieodwracalnie spier******.
Miłego POSTAL-owego dnia!
GramTV przedstawia:
Na tym jednak twórcy dla niektórych obrazoburczego, a dla innych prostackiego POSTALA, nie poprzestali. Korzystając z popularności swojego bezkompromisowego wpisu postanowili wspomnieć o ruchu Stop Killing Games. Ten od lat walczy z usuwaniem, albo wręcz, jak wskazuje sama jego nazwa, zabijaniem gier wideo w momencie, gdy wydawca postanawia np. zamknąć serwery lub trafi prawa do licencji.
Skoro przyciąga to tak wiele uwagi, chcielibyśmy skorzystać z okazji i nagłośnić ruch @StopKillingGames z myślą o osobach, którym zależy na zachowywaniu gier dla potomności – stwierdzili przedstawiciele Running With Scissors.
Stamo studio z Arizony obecnie m.in. rozwija wydane jeszcze w 2022 roku Postal 4: No Regerts. Dodatkowo jednak pracuje ono nad zupełnie nowym IP – zapowiedzianym na początku tego roku Flesh & Wire, którego akcja dzieje się w postalowym uniwersum.
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