Twórcy POSTALA bez ogródek. "Branża gier jest królewsko i nieodwracalnie spier..."

Trudno powiedzieć, by z branży gier dobiegały do nas przesadnie przyjemne informacje. Zamiast tego wygląda na to, że zwyczajnie jest źle.

Już od dawna galopujący rozwój sztucznej inteligencji przyczynia się do potężnych wzrostów cen pamięci RAM . Na dodatek dość regularnie branżowi giganci, w tym nawet Ubisoft czy też Electronic Arts , zamykają i redukują liczebność osobową studiów, argumentując to kwestiami finansowymi. Tymczasem kilka dni temu Sony ogłosiło na dobrą sprawę koniec wersji fizycznych , potwierdzając, iż w 2028 roku przechodzi w pełni na wydania cyfrowe . Ta ostatnia kwestia to najbardziej palący temat ostatniego czasu, wzbudzający ogrom emocji – najczęściej negatywnych. Nic więc dziwnego, że do dyskusji włączają się też różne zainteresowane podmioty.

W odpowiedzi na trendy w branży gier chcieliśmy tylko poinformować wszystkich, że branża gier jest królewsko i nieodwracalnie spier******.

Swoje oświadczenie w tej sprawie umieściło też kontrowersyjne Running With Scissors, które odniosło się do tematu w… typowy dla siebie sposób:

Na tym jednak twórcy dla niektórych obrazoburczego, a dla innych prostackiego POSTALA, nie poprzestali. Korzystając z popularności swojego bezkompromisowego wpisu postanowili wspomnieć o ruchu Stop Killing Games. Ten od lat walczy z usuwaniem, albo wręcz, jak wskazuje sama jego nazwa, zabijaniem gier wideo w momencie, gdy wydawca postanawia np. zamknąć serwery lub trafi prawa do licencji.

Skoro przyciąga to tak wiele uwagi, chcielibyśmy skorzystać z okazji i nagłośnić ruch @StopKillingGames z myślą o osobach, którym zależy na zachowywaniu gier dla potomności – stwierdzili przedstawiciele Running With Scissors.

Stamo studio z Arizony obecnie m.in. rozwija wydane jeszcze w 2022 roku Postal 4: No Regerts. Dodatkowo jednak pracuje ono nad zupełnie nowym IP – zapowiedzianym na początku tego roku Flesh & Wire, którego akcja dzieje się w postalowym uniwersum.

Wczytywanie ramki mediów.