Ubisoft zwolnił ponad 1 tysiąc osób. I będzie zwalniać dalej

Maciej Petryszyn
2026/05/21 14:30
Przez kilka ostatnich miesięcy dość regularnie słyszeliśmy o kolejnych zwolnieniach w obozie Ubisoftu. Aż można się było pogubić.

Teraz jednak zyskaliśmy większe zrozumienie, jeżeli chodzi o skalę. A to dzięki samemu Ubisoftowi.

Francuska firma opublikowała raport finansowy, za sprawą którego podsumowała rok finansowy 2026. Z tegoż raportu wynika, że na dzień 31 marca 2026 roku liczba osób, które straciły zatrudnienie w Ubisofcie, wyniosła 1200. Co ciekawe, odejścia pracowników mają być przy tym bliskie najniższych odnotowanych w historii Ubisoftu. Pomimo tej redukcji gigant nadal zatrudniać ma 16 590 osób i spodziewane jest, iż w następnym roku podatkowym dojdzie do kolejnych pożegnań. To o tyle ciekawe, że Ubi już teraz udało się obniżyć koszty o 325 milionów euro – czyli o 18% względem roku podatkowego 2023.

W rzeczonym raporcie możemy wyczytać:

Patrząc w przyszłość, Ubisoft ma jasną ścieżkę do ukończenia trzeciej i ostatniej fazy swojego programu redukcji kosztów, celując w stałą bazę kosztową na poziomie 1,25 miliarda euro w ujęciu rocznym do marca 2028 roku, co będzie wspierane przez dalszą dyscyplinę w rekrutacji oraz ukierunkowane restrukturyzacje. [Ubisoft – przyp. red.] nadal rozważa również potencjalne zbycie aktywów.

Cięcie kosztów w ostatnich miesiącach wiązało się nie tylko bezpośrednio ze zwalnianiem ludzi, ale też zamykaniem całych studiów czy nawet kasowaniem projektów. Do kosza poszedł m.in. wyczekiwany i zapowiedziany jeszcze w 2020 roku remake Prince of Persia: Piaski Czasu. Podobny los spotkał zresztą rozwijany przez 3 lata projekt Alterra, który miał być inspirowany Animal Crossing od Nintendo. W sumie doszło do skasowania aż 6 gier i, jakby tego było mało, opóźnienia 7 kolejnych. W efekcie do dziś nie wiemy, kiedy ukażą się kolejne odsłony sztandarowych dla Ubi serii, jak Assassin’s Creed czy też Far Cry.

Źródło:https://insider-gaming.com/ubisoft-reduced-headcount-over-1000-employees/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

