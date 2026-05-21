Przez kilka ostatnich miesięcy dość regularnie słyszeliśmy o kolejnych zwolnieniach w obozie Ubisoftu. Aż można się było pogubić.

Teraz jednak zyskaliśmy większe zrozumienie, jeżeli chodzi o skalę. A to dzięki samemu Ubisoftowi.

Ubisoft zwolnił ponad 1 tysiąc osób i będzie zwalniać dalej

Francuska firma opublikowała raport finansowy, za sprawą którego podsumowała rok finansowy 2026. Z tegoż raportu wynika, że na dzień 31 marca 2026 roku liczba osób, które straciły zatrudnienie w Ubisofcie, wyniosła 1200. Co ciekawe, odejścia pracowników mają być przy tym bliskie najniższych odnotowanych w historii Ubisoftu. Pomimo tej redukcji gigant nadal zatrudniać ma 16 590 osób i spodziewane jest, iż w następnym roku podatkowym dojdzie do kolejnych pożegnań. To o tyle ciekawe, że Ubi już teraz udało się obniżyć koszty o 325 milionów euro – czyli o 18% względem roku podatkowego 2023.