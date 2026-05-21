MotoGP pozostaje w rękach Milestone. MotoGP Sports Entertainment Group przedłuża umowę z włoskim studiem

Milestone i MotoGP Sports Entertainment Group ogłaszają przedłużenie partnerstwa, mające na celu tworzenie kolejnych odsłon gier wyścigowych na licencji.
Jak dowiedzieliśmy się od wydawcy Plaion Polska, włoskie studio Milestone, odpowiedzialne za świeżo wydane Ride 6, Screamer oraz MotoGP 26 oraz MotoGP Sports Entertainment Group (kiedyś Dorna Sports) ogłosili dziś znaczące, wieloletnie rozszerzenie globalnego partnerstwa. Umowa między obiema stronami ma jeszcze bardziej wzmocnić ich długotrwałą współpracę.
Umowa została podpisana niedługo po premierze gry MotoGP 26 i opiera się na sukcesie serii. Porozumienie ma odzwierciedlać wspólne zaangażowanie w dalszy rozwój gier motocyklowych na licencji. Jak dziś wiemy, seria z powodzeniem zaspokaja potrzeby zarówno zapalonych, jak i okazjonalnych graczy, osiągając duży sukces komercyjny i szerokie uznanie wśród graczy, prasy, twórców treści, a nawet oficjalnych zawodników MotoGP. Seria dotarła już do ponad 18 milionów graczy na całym świecie.
Milestone i MotoGP Sports Entertainment Group zbudowały jedną z najsilniejszych relacji partnerskich w świecie sportu i rozrywki. Od 2013 roku w pełni podzielamy ducha MotoGP i z dumą będziemy kontynuować przekazywanie emocji, pasji i ekscytacji MotoGP graczom i kibicom na całym świecie, aktywnie przyczyniając się do globalnego rozwoju tego sportu.
Swój głos zabrał także Carmelo Ezpeleta, czyli dyrektor generalny MotoGP Sports Entertainment Group:
Z przyjemnością rozszerzamy naszą współpracę z Milestone, firmą, która odegrała kluczową rolę w dostarczaniu emocji związanych z MotoGP milionom fanów na całym świecie. Wspólnie zbudowaliśmy punkt odniesienia w dziedzinie gier sportów motorowych, a to przedłużenie umowy odzwierciedla nasze wspólne ambicje dalszego poszerzania zasięgu dyscypliny, angażowania nowych odbiorców i dostarczania innowacyjnych doświadczeń fanom na całym świecie.
