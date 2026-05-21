MotoGP pozostaje w rękach Milestone. MotoGP Sports Entertainment Group przedłuża umowę z włoskim studiem

Jak dowiedzieliśmy się od wydawcy Plaion Polska, włoskie studio Milestone, odpowiedzialne za świeżo wydane Ride 6, Screamer oraz MotoGP 26 oraz MotoGP Sports Entertainment Group (kiedyś Dorna Sports) ogłosili dziś znaczące, wieloletnie rozszerzenie globalnego partnerstwa. Umowa między obiema stronami ma jeszcze bardziej wzmocnić ich długotrwałą współpracę.

MotoGP Sports Entertainment Group i Milestone przedłużają partnerstwo

Umowa została podpisana niedługo po premierze gry MotoGP 26 i opiera się na sukcesie serii. Porozumienie ma odzwierciedlać wspólne zaangażowanie w dalszy rozwój gier motocyklowych na licencji. Jak dziś wiemy, seria z powodzeniem zaspokaja potrzeby zarówno zapalonych, jak i okazjonalnych graczy, osiągając duży sukces komercyjny i szerokie uznanie wśród graczy, prasy, twórców treści, a nawet oficjalnych zawodników MotoGP. Seria dotarła już do ponad 18 milionów graczy na całym świecie.