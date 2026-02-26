Twórcy Postala z nowym IP, dziejącym się w tym samym uniwersum

Jeżeli urodziliście się w latach 90. to istnieje spora szansa, że prędzej czy później trafiliście na Postala. Pytanie, czy mając tyle lat, ile mieliście, było to właściwe?

Jak tamte czasy, przygody Kolesia były szokujące i obsceniczne. A na dodatek zacofane technologicznie i zwyczajnie prostackie. Twórcy Postala z nową marką. Dziejącą się w uniwersum Postala To wystarczyło, by w pewnych kręgach szczególnie Postal 2 dorobił się miana gry kultowej. Tworzące go Running with Scissors w swojej historii tłukło zresztą wyłącznie kolejne Postale. Była teoretycznie nowocześniejsza (chociaż nadal zacofana) część trzecia. Była też część czwarta, która była powrotem do korzeni znanych z dwójki. Teraz jednak RWS w końcu, niemal 30 lat po swoim powstaniu, prezentuje nam nowe IP.

Niemniej warto mieć na uwadze, że Flesh & Wire, bo taki tytuł nosi gra, dziać się będzie w tym samym uniwersum, co Postal. Ba, główna bohaterka, Angel, ma być w jakiś sposób powiązana z wydarzeniami z pierwszego Postala. I to powiązana na tyle, że jej celem ma być zemsta na samym Kolesiu, czyli głównym bohaterze wspomnianej serii.

GramTV przedstawia:

I chociaż F&W również, jak poprzednik, będzie FPS-em, to ma stawiać na nieco inny klimat. Sama Angel ma być trawiona przez liczne traumy, a regularne wycieczki do psychodelicznej krainy Dreamscape zdecydowanie nie pomagają. W efekcie rzeczywistość mieszać się będzie z surrealizmem, a główną bohaterkę czekać będzie walka z potworami wyjętymi wprost z najgorszych koszmarów. Flesh & Wire to pomysł, o którym od dawna rozmawialiśmy zarówno wewnętrznie, jak i z naszą społecznością. Poprzez Postala i wraz z rozwojem serii eksplorowaliśmy satyrę oraz nasze poczucie humoru. Teraz poprzez Flesh & Wire wracamy do naszych ciemnych korzeni w ramach horroru psychologicznego – kolejnego gatunku, którego byliśmy pionierami – podsumował Vince Desi, założyciel Running With Scissors. Flesh & Wire planowane jest na 2027 rok. Gra ukaże się na konsoli PlayStation 5 oraz na komputerach osobistych – tam nabyć ją będzie można poprzez platformy Steam i GOG.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

