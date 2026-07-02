Sony wybrało brutalną prawdę i schowało głowę w piasek. Media społecznościowe PlayStation milczą po kontrowersyjnym ogłoszeniu

Ich post wygenerował rekordowe wyświetlenia.

Sony Interactive Entertainment podjęło decyzję, która może okazać się jednym z najważniejszych momentów w historii branży gier. Od stycznia 2028 roku firma nie będzie już produkować fizycznych wydań nowych gier na konsolach PlayStation. Dla graczy oznacza to symboliczny koniec epoki pudełek, płyt i kolekcjonerskich półek, natomiast dla inwestorów jest to przede wszystkim zapowiedź wyższych marż oraz jeszcze większej kontroli nad sprzedażą. PlayStation zamilkło po wielkim ogłoszeniu końcu płyt Informacja została przekazana oficjalnie za pośrednictwem PlayStation Bloga, ale reakcja społeczności była tak gwałtowna, że Sony najwyraźniej postanowiło ograniczyć swoją aktywność w mediach społecznościowych. Po publikacji komunikatu konto PlayStation na X, nie doczekało się kolejnych standardowych wpisów. Uwagę zwraca szczególnie brak zwyczajowej komunikacji związanej z aktualizacją oferty PS Plus Essential, która pojawiła się jedynie na blogu PlayStation. Co ciekawe, sam post o ogłoszeniu płyt został wyświetlony już 74,5 miliona razy.

Cisza objęła także inne kanały marki. Trailer prezentujący gameplay z Marvel Tokon: Fighting Souls, skupiony na ruchach i kombinacjach Iron Mana, został opublikowany na oficjalnym profilu gry, ale nie trafił na główne konto PlayStation. Na YouTube przez dobę nie pojawiły się nowe materiały, ostatnia aktywność na Bluesky miała miejsce we wtorek, a na Facebooku po porannym materiale związanym z Gitaroo Man również zapadła cisza. Instagram PlayStation, którego najnowszy wpis pojawił się jeszcze przed ogłoszeniem decyzji, szybko wypełnił się komentarzami graczy proszących firmę o zmianę stanowiska. Największe emocje budzi oczywiście sam kierunek obrany przez Sony. Od 2028 roku nowe gry na PlayStation mają być dostępne w dystrybucji cyfrowej, zarówno przez PlayStation Store, jak i u sprzedawców oferujących cyfrowe wersje produktów. Oznacza to, że fizyczne pudełka z płytami przestaną być standardową częścią rynku nowych premier na konsolach Sony. Starsze produkcje i tytuły zaplanowane przed graniczną datą nie mają zostać natychmiast wycofane z obiegu, ale przyszłość nowych wydań będzie już niemal całkowicie związana z cyfrowymi licencjami.

GramTV przedstawia:

Gracze widzą w tym kilka problemów naraz. Brak płyt oznacza koniec łatwej odsprzedaży, pożyczania gier znajomym i budowania klasycznej kolekcji. To także większa zależność od konta, infrastruktury sieciowej oraz decyzji właściciela platformy. Dla części odbiorców fizyczne wydanie nie było wyłącznie nośnikiem danych, ale również formą realnego posiadania gry. Nic więc dziwnego, że w komentarzach pod wpisami PlayStation pojawiają się głosy sugerujące utratę zaufania do marki. To nie pierwszy raz, gdy Sony ogranicza komunikację w trudnym dla siebie momencie. Według wcześniejszych doniesień podobną przerwę w aktywności firma miała zrobić po kontrowersyjnym zamknięciu Bluepoint, gdy jej kanały społecznościowe zamilkły na 72 godziny. Teraz sytuacja jest jednak znacznie poważniejsza, gdyż dotyczy nie pojedynczego studia, lecz całego modelu sprzedaży gier na PlayStation. Zupełnie inaczej na całą sytuację zareagował jednak rynek finansowy. Na giełdzie w Tokio akcje Sony wzrosły o ponad 3 procent, co pokazuje, że inwestorzy przyjęli plan cyfrowej transformacji z dużym optymizmem. Z ich perspektywy rezygnacja z płyt oznacza ograniczenie kosztów produkcji, logistyki i transportu, a także prostszą kontrolę nad cenami. Jeśli większość sprzedaży i tak odbywa się już cyfrowo, całkowite przejście na ten model może wydawać się naturalnym krokiem biznesowym. Sony ma też argument w postaci danych sprzedażowych. Cyfrowa dystrybucja odpowiada już za około 80 procent pełnych sprzedaży gier na obecną generację PlayStation. Firma może więc przekonywać, że nie tyle zmusza rynek do zmiany, ile formalizuje trend, który od lat rośnie w siłę. Problem polega na tym, że pozostałe 20 procent to wciąż ogromna grupa graczy, dla których pudełko, płyta i możliwość niezależnego obrotu zakupionym egzemplarzem są istotną częścią konsolowego doświadczenia.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.