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Sony wybrało brutalną prawdę i schowało głowę w piasek. Media społecznościowe PlayStation milczą po kontrowersyjnym ogłoszeniu

Radosław Krajewski
2026/07/02 10:10
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Ich post wygenerował rekordowe wyświetlenia.

Sony Interactive Entertainment podjęło decyzję, która może okazać się jednym z najważniejszych momentów w historii branży gier. Od stycznia 2028 roku firma nie będzie już produkować fizycznych wydań nowych gier na konsolach PlayStation. Dla graczy oznacza to symboliczny koniec epoki pudełek, płyt i kolekcjonerskich półek, natomiast dla inwestorów jest to przede wszystkim zapowiedź wyższych marż oraz jeszcze większej kontroli nad sprzedażą.

PlayStation
PlayStation

PlayStation zamilkło po wielkim ogłoszeniu końcu płyt

Informacja została przekazana oficjalnie za pośrednictwem PlayStation Bloga, ale reakcja społeczności była tak gwałtowna, że Sony najwyraźniej postanowiło ograniczyć swoją aktywność w mediach społecznościowych. Po publikacji komunikatu konto PlayStation na X, nie doczekało się kolejnych standardowych wpisów. Uwagę zwraca szczególnie brak zwyczajowej komunikacji związanej z aktualizacją oferty PS Plus Essential, która pojawiła się jedynie na blogu PlayStation. Co ciekawe, sam post o ogłoszeniu płyt został wyświetlony już 74,5 miliona razy.

Cisza objęła także inne kanały marki. Trailer prezentujący gameplay z Marvel Tokon: Fighting Souls, skupiony na ruchach i kombinacjach Iron Mana, został opublikowany na oficjalnym profilu gry, ale nie trafił na główne konto PlayStation. Na YouTube przez dobę nie pojawiły się nowe materiały, ostatnia aktywność na Bluesky miała miejsce we wtorek, a na Facebooku po porannym materiale związanym z Gitaroo Man również zapadła cisza. Instagram PlayStation, którego najnowszy wpis pojawił się jeszcze przed ogłoszeniem decyzji, szybko wypełnił się komentarzami graczy proszących firmę o zmianę stanowiska.

Największe emocje budzi oczywiście sam kierunek obrany przez Sony. Od 2028 roku nowe gry na PlayStation mają być dostępne w dystrybucji cyfrowej, zarówno przez PlayStation Store, jak i u sprzedawców oferujących cyfrowe wersje produktów. Oznacza to, że fizyczne pudełka z płytami przestaną być standardową częścią rynku nowych premier na konsolach Sony. Starsze produkcje i tytuły zaplanowane przed graniczną datą nie mają zostać natychmiast wycofane z obiegu, ale przyszłość nowych wydań będzie już niemal całkowicie związana z cyfrowymi licencjami.

GramTV przedstawia:

Gracze widzą w tym kilka problemów naraz. Brak płyt oznacza koniec łatwej odsprzedaży, pożyczania gier znajomym i budowania klasycznej kolekcji. To także większa zależność od konta, infrastruktury sieciowej oraz decyzji właściciela platformy. Dla części odbiorców fizyczne wydanie nie było wyłącznie nośnikiem danych, ale również formą realnego posiadania gry. Nic więc dziwnego, że w komentarzach pod wpisami PlayStation pojawiają się głosy sugerujące utratę zaufania do marki.

To nie pierwszy raz, gdy Sony ogranicza komunikację w trudnym dla siebie momencie. Według wcześniejszych doniesień podobną przerwę w aktywności firma miała zrobić po kontrowersyjnym zamknięciu Bluepoint, gdy jej kanały społecznościowe zamilkły na 72 godziny. Teraz sytuacja jest jednak znacznie poważniejsza, gdyż dotyczy nie pojedynczego studia, lecz całego modelu sprzedaży gier na PlayStation.

Zupełnie inaczej na całą sytuację zareagował jednak rynek finansowy. Na giełdzie w Tokio akcje Sony wzrosły o ponad 3 procent, co pokazuje, że inwestorzy przyjęli plan cyfrowej transformacji z dużym optymizmem. Z ich perspektywy rezygnacja z płyt oznacza ograniczenie kosztów produkcji, logistyki i transportu, a także prostszą kontrolę nad cenami. Jeśli większość sprzedaży i tak odbywa się już cyfrowo, całkowite przejście na ten model może wydawać się naturalnym krokiem biznesowym.

Sony ma też argument w postaci danych sprzedażowych. Cyfrowa dystrybucja odpowiada już za około 80 procent pełnych sprzedaży gier na obecną generację PlayStation. Firma może więc przekonywać, że nie tyle zmusza rynek do zmiany, ile formalizuje trend, który od lat rośnie w siłę. Problem polega na tym, że pozostałe 20 procent to wciąż ogromna grupa graczy, dla których pudełko, płyta i możliwość niezależnego obrotu zakupionym egzemplarzem są istotną częścią konsolowego doświadczenia.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/07/sony-takes-social-media-time-out-after-controversially-killing-physical-games

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Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
11
MicMus
Gramowicz
Ostatni czwartek

Jeśli Sony porzuci napęd przy PS6 to nie ma o czym rozmawiać, ale jeśli napęd będzie nie oznacza to, że każdy zewnętrzny wydawca będzie mógł nadal wypuszczać wersję z płytą?

dariuszp
Gramowicz
Ostatni czwartek
dawid19935 napisał:

Konsole jak i całą branże i tak czeka koniec albo totalny reset. Rosnące ceny gier, konsol i podzespołów komputerowych sprawiają że gaming staje się hobby tylko dla bogaczy. Antykonsumenckie zagrywki jak only digital są tylko kolejnym gwoździem do trumny. A będzie takich zagrywek jeszcze więcej bo korpo nie ma pomysłu jak uczciwie i mądrze zarabiać a straty finansowe rosną szybciej niż zyski. 

Branża gier jest bardzo otwarta i dzięki temu będzie OK. Możesz sobie pobrać Godot, za darmo. Jest tona assetów robionych przez ludzi czy skryptów na wszystko. Sam właśnie przygotowuje się do publikacji czegoś za darmo dla wszystkich. 

Jest tona animacji za darmo, Adobe np. ma stronę Mixamo gdzie możesz wrzucić swój model, dopasować do niego ich animacje i je wykorzystać w projekcie. 

Jak czegoś nie wiesz, jest tona tutoriali za darmo, jest AI do pomocy by zapytać. 

I zrobisz grę jaką tylko chcesz. Nawet z małym zespołem. 

Gry jak Minecraft, Schedule 1 itp pokazują że nie potrzebujesz grafiki AAA. Liczy się pomysł i grywalność. 

Dlatego jak mała garstka ludzi zrobiła Hollow Knight a potem Silksong to mogli osiągnąć sukces większy niż większość firm AAA na Steam. To ekstremalny przypadek ale pokazuje obraz sytuacji. Paru byłych pracowników Ubisoftu robi grę na małym procencie budżetu jakim operuje Ubisoft przy każdym tytule i zgarniają wszystkie nagrody jakie tylko są. 

Ja bardzo narzekam na segment AAA ale jednocześnie mam gigantyczną frajdę grając w indyki. I co fajne - te indyki da się uruchomić na wszystkim. 

Także bym powiedział że branża AAA i może konsole mają problem. Bo to zamknięte ekosystemy zarządzane przez złe korporacje. PC wydaje mi się że będzie się miał dobrze. Bardzo dobrze. Tak samo ogólnie branża gier. Bo świat nie lubi pustki i na każdego twórce który robi korporacyjny szmelc znajdzie się jakiś pasjonat który po prostu chce zrobić grę którą chce zrobić. 

dawid19935
Gramowicz
Ostatni czwartek
MicMus napisał:

Szkoda tylko że żadna firma nie dzieli się dokładnymi danymi takimi jak chociażby to ile z tych magicznych 80% są to zakupy na wyprzedażach czy promocjach gdzie gry można za grosze dostać, a ile to realne premiery. 

Inna sprawa fajnie ktoś gdzieś przypomniał atak na Sony gdzie PSN zdechł na cały miesiąc, coś czuje że jeśli utrzymają swój plan to takie ataki mogą się nasilić. A inwestorzy się cieszą bo są oderwani od rzeczywistości, nie widzą że ta branża jak każda inna to naczynia połączone i zgrzyt w jednym miejscu powoduje lawinę zdarzeń. 

Kolejne antykonsumenckie zagrywki zapewne nie tylko przyciągną więcej ataków hakerskich na PSN czy Xbox Live ale również jeszcze bardziej zmotywują hakerów do łamania zabezpieczeń konsol. Już widziałem wczoraj posty na twitterze nawołujące do takich działań. Jest akcja, jest reakcja. 




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