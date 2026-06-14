Microsoft rozważa duże zmiany dla Xboxa. Mogłyby wpłynąć na przyszłość marki

Nowy raport sugeruje, że przyszłość działu gier Microsoftu może wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas.

Wokół marki Xbox od kilku tygodni krąży coraz więcej doniesień sugerujących przyszłe zmiany. Mówi się o cięciach budżetowych, zwolnieniach i zmianach w strategii wydawniczej. Teraz pojawił się kolejny raport sugerujący, że Microsoft rozważa jeszcze bardziej radykalny krok. Xbox może przejść wielką reorganizację Według informacji serwisu The Information, na które powołuje się Windows Central, gigant z Redmond analizuje możliwość przekształcenia Xboxa w osobną spółkę zależną. W grę ma wchodzić zarówno stworzenie w pełni kontrolowanej przez Microsoft firmy, jak i powołanie wspólnego przedsięwzięcia z zewnętrznymi partnerami. Co by to oznaczało? Taki ruch pozwoliłby dokładniej rozliczać wyniki finansowe działu gier oraz szybciej podejmować decyzje dotyczące nowych produkcji, sprzętu czy usług.

Jednocześnie część analityków zwraca uwagę, że podobne restrukturyzacje bywają również sposobem na poprawę rentowności biznesu. Źródła podkreślają, że obecnie nie ma żadnych bezpośrednich planów dotyczących reorganizacji. Opcje te mają jednak pozostawać na stole, jeśli mogłyby pomóc uczynić Xboxa bardziej dochodowym biznesem. Raport wskazuje również na możliwe zmiany w strategii wydawniczej. Microsoft ma naciskać na szybszy rozwój swoich najważniejszych marek i częstsze premiery nowych odsłon popularnych serii. Szczególną uwagę mają przyciągać dwie franczyzy należące do Bethesdy – Fallout oraz The Elder Scrolls. Według źródeł właśnie te marki znajdują się obecnie w centrum zainteresowania nowej szefowej Xboxa, Ashy Sharmy. Firma ma rozważać zwiększenie inwestycji w wysokobudżetowe produkcje w nadchodzącym roku fiskalnym.

GramTV przedstawia:

Informacje o możliwej reorganizacji pojawiają się niedługo po wcześniejszych raportach dotyczących trudnej sytuacji działu Xbox. Według nieoficjalnych źródeł Microsoft przygotowuje się do kolejnej rundy zwolnień, które mają nastąpić po zakończeniu obecnego roku fiskalnego. Pojawiają się również doniesienia o ograniczaniu wydatków marketingowych oraz zmianach w strategii związanej z ekskluzywnością gier. Jednym z przykładów ma być decyzja o utrzymaniu Gears of War: E-Day jako produkcji dostępnej wyłącznie na konsolach Xbox, co miałoby pomóc odbudować zaufanie najbardziej lojalnych fanów marki. Na ten moment Microsoft nie odniósł się oficjalnie do informacji o potencjalnym wydzieleniu Xboxa do osobnej spółki. Warto więc traktować te doniesienia jako niepotwierdzone spekulacje. Jeśli jednak raport okaże się prawdziwy, mogłaby to być jedna z największych zmian w historii marki od czasu jej debiutu w 2001 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









