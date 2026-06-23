"Dziś liczy się Excel, nie pasja". Były szef Eidosa ostro o branży gier

Branża gier, jak praktycznie wszystko dookoła nas, się zmienia. Nie wszystkim jednak zmiany te przypadają do gustu.
Nie brak głosów, że kiedyś było zdecydowanie lepiej. Zwykłe gadanie o “starych dobrych czasach” czy jednak fakt?
Branżą gier rządzi Excel?
Tym razem w temacie wypowiedział się Stephane D’Astous. Kanadyjczyk może pochwalić się bogatym doświadczeniem, które zbierał w takich firmach jak m.in. Ubisoft, Eidos-Montreal, Quantic Dream czy też KRAFTON. W niedawnym wywiadzie z Thunderpick zwrócił on uwagę na ogrom zmian, do jakich doszło przez ostatnie 1,5 dekady. Z jednej strony mamy wielkie niegdyś firmy, które dziś albo borykają się z ogromnymi problemami, albo wręcz zostają przejęte. Z drugiej zaś przedsiębiorstwa albo wcześniej nieznane, albo lata temu na tyle mało, że nikt nie traktował ich jako potencjalnych przyszłych dużych graczy.
D’Astous podaje tutaj przykłady m.in. Tencentu czy też Electronic Arts:
Jest jeszcze jeden ważny aspekt, który moim zdaniem ludzie zbyt często pomijają – w branży nastąpiła wielka konsolidacja. Wielcy gracze sprzed 15 lat niekoniecznie są wielkimi graczami dzisiaj. Pojawili się nowi. 15 lat temu Tencent istniał, ale nie był takim 400-kilogramowym gorylem, jakim jest teraz. NetEase 15 lat temu nie było jeszcze w tym miejscu. Teraz są bardzo ważnym graczem. Jeśli spojrzeć na fundusz państwowy Arabii Saudyjskiej, który dysponuje nieograniczonymi zasobami i wykupuje EA – kto 15 lat temu powiedziałby, że EA jest na liście firm do przejęcia?.
Inny aspekt różniący obecne czasy od tych 15 lat temu to, według D’Astousa, osoby decyzyjne. Były szef Eidos-Montreal i Quantic Dream z jednej strony wskazuje, iż takich ludzi jest teraz mniej, a z drugiej w większym stopniu zwracają oni uwagę na suche liczby w arkuszach kalkulacyjnych. Do tego dochodzić mają też nierealistyczne oczekiwania oraz brak osób zdolnych w odpowiednim momencie powiedzieć “stop”. To wszystko ma przyczyniać się do tego, że według Kanadyjczyka gamingowa bańka zaczyna pękać.
Ludzi z pieniędzmi i władzą decyzyjną jest znacznie mniej, a ich kieszenie są znacznie głębsze. Dodatkowo nie mają tego samego DNA co decydenci sprzed 15 lat; podejście jest znacznie bardziej oparte na Excelu niż na pasji. [...]
Ile razy proszono mnie o zrobienie gry w stylu Wiedźmina 3 przy ograniczonym budżecie w mniej niż cztery lata z nowym zespołem? To nie współgra z trwałością.
Zespoły w latach 2005-06 były dość małe i pozwalało to tworzyć większe, ambitne gry, co jest logicznym kreatywnym procesem biznesowym. Brak dyscypliny, by mówić “nie” temu, co nazywamy “niekontrolowanym rozrostem zakresu prac”. Ktoś musi powiedzieć, jeśli coś nie jest rozsądne – musi powiedzieć “nie”. Wszystko to służy również odpowiedniemu etapowaniu procesu, ponieważ pozwoli to uniknąć jeszcze głębszego pogrążania się, jeśli sprawy idą w złym kierunku – stwierdził D’Astous.
GramTV przedstawia:
W trakcie rozmowy twórca odniósł się też do kwestii zapomnianej obecnie marki Deus Ex. Ostatnia odsłona cyberpunkowej serii ukazała się dekadę temu i nic nie wskazuje, by Adam Jensen miał nagle powrócić ze stanu hibernacji. Sam D’Astous zapewnił jednak, że gdyby to od niego zależało, nowe DE by powstało. Miał on bowiem już pewne pomysły w tym temacie oraz wyrażał gotowość do ponownego zebrania dawnych pracowników tworzących poprzednie odsłony. Mimo to Embracer, do którego należy Eidos, nie był tym tematem zainteresowany.
Byłem bardzo rozczarowany, kiedy Lars z Embracera powiedział w 2024 roku, że nie zrobią już żadnego Deus Ex. Powiedziałem: “Co oni sobie myślą? To był chleb powszedni; to DNA tego studia”.
To byłoby idealne domknięcie koła mojej wczesnej kariery. Zdecydowanie byłbym w stanie zebrać dawnych pracowników, którzy przy tym pracowali, oraz innych ludzi, którzy z chęcią by się tym zajęli.
Może chcielibyśmy dodać więcej różnych, dobrze przemyślanych zakończeń. Skoncentrowałbym się na grze dla jednego gracza, nie na urządzenia mobilne, ponieważ nie uważam, by była to dla niej odpowiednia platforma – podsumował były szef Eidosa.