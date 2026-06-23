"Dziś liczy się Excel, nie pasja". Były szef Eidosa ostro o branży gier

Branża gier, jak praktycznie wszystko dookoła nas, się zmienia. Nie wszystkim jednak zmiany te przypadają do gustu.

Tym razem w temacie wypowiedział się Stephane D’Astous. Kanadyjczyk może pochwalić się bogatym doświadczeniem, które zbierał w takich firmach jak m.in. Ubisoft, Eidos-Montreal, Quantic Dream czy też KRAFTON . W niedawnym wywiadzie z Thunderpick zwrócił on uwagę na ogrom zmian, do jakich doszło przez ostatnie 1,5 dekady. Z jednej strony mamy wielkie niegdyś firmy, które dziś albo borykają się z ogromnymi problemami, albo wręcz zostają przejęte. Z drugiej zaś przedsiębiorstwa albo wcześniej nieznane, albo lata temu na tyle mało, że nikt nie traktował ich jako potencjalnych przyszłych dużych graczy.

D’Astous podaje tutaj przykłady m.in. Tencentu czy też Electronic Arts:

Jest jeszcze jeden ważny aspekt, który moim zdaniem ludzie zbyt często pomijają – w branży nastąpiła wielka konsolidacja. Wielcy gracze sprzed 15 lat niekoniecznie są wielkimi graczami dzisiaj. Pojawili się nowi. 15 lat temu Tencent istniał, ale nie był takim 400-kilogramowym gorylem, jakim jest teraz. NetEase 15 lat temu nie było jeszcze w tym miejscu. Teraz są bardzo ważnym graczem. Jeśli spojrzeć na fundusz państwowy Arabii Saudyjskiej, który dysponuje nieograniczonymi zasobami i wykupuje EA – kto 15 lat temu powiedziałby, że EA jest na liście firm do przejęcia?.

Inny aspekt różniący obecne czasy od tych 15 lat temu to, według D’Astousa, osoby decyzyjne. Były szef Eidos-Montreal i Quantic Dream z jednej strony wskazuje, iż takich ludzi jest teraz mniej, a z drugiej w większym stopniu zwracają oni uwagę na suche liczby w arkuszach kalkulacyjnych. Do tego dochodzić mają też nierealistyczne oczekiwania oraz brak osób zdolnych w odpowiednim momencie powiedzieć “stop”. To wszystko ma przyczyniać się do tego, że według Kanadyjczyka gamingowa bańka zaczyna pękać.