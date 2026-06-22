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Kolejne zwolnienia w EA. Firma tłumaczy decyzję "potrzebami fanów"

Maciej Petryszyn
2026/06/22 21:00
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Przyszła pora na kolejny news z serii “zwolnienia”. W tym wypadku sprawa tyczy się Electronic Arts.

W EA doszło bowiem do kolejnej rundy rozstań. Ta miała objąć nieujawnioną szerzej liczbę zatrudnionych dotychczas pracowników.

Electronic Arts
Electronic Arts

Fala zwolnień w Electronic Arts

O sprawie poinformowało m.in. Kotaku. Według doniesień serwisu zwolnienia w EA miały miejsce niedawno i zostały one potwierdzone zarówno przez publiczne ogłoszenia, jak i źródła wewnętrzne. Z kolei Insider Gaming, który poprzez własne źródła zweryfikował te doniesienia, przyznaje, iż zwolnieniami miały być objęte m.in. pracujące zdalnie osoby w Stanach Zjednoczonych, chociaż sprawa tyczyć się ma też personelu biurowego w Hajdarabadzie w Indiach. Generalnie cała sprawa tym razem tyczyć ma się ludzi niepracujących na stanowiskach deweloperskich, a tych obecnych w działach rekrutacji, obsługi klienta, zaufania i bezpieczeństwa oraz IT.

GramTV przedstawia:

Jak się okazuje, w wiadomości, którą otrzymali pracownicy działów EA Fan Care, wspomniano, iż zadaniem zwolnień jest dostosowanie naszego sposobu pracy, aby lepiej sprostać zmieniającym się potrzebom fanów. Ponadto w rzeczonych mailach napisano: – W ramach tej ewolucji wprowadzamy lub proponujemy zmiany na niektórych stanowiskach, tworzymy nowe role i przenosimy określone zadania do innych zespołów, lokalizacji lub partnerów serwisowych. Zwraca się jednak uwagę, że niekoniecznie to bezpieczeństwo deweloperów musi się utrzymać. Przypomnijmy, że jesteśmy coraz bliżej finalizacji wartej 55 miliardów dolarów sprzedaży, w ramach której Electronic Arts trafi w ręce saudyjskiego Funduszu Inwestycji Publicznych.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsze cięcia kadrowe w EA w tym roku. Już w marcu przecież redukcja dotknęła tzw. Battlefield Studios, a konkretnie ekipy, jak Criterion, DICE, Ripple Effect oraz Motive Studios. Wówczas w związku z tzw. reorganizacją pracę straciła nieokreślona bliżej liczba twórców.

Źródło:https://insider-gaming.com/ea-third-layoffs-55-billion-saudi-arabia-deal/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
indie
zwolnienia
USA
redukcja etatów
zwolnienia w Electronic Arts
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112