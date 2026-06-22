Kolejne zwolnienia w EA. Firma tłumaczy decyzję "potrzebami fanów"

W EA doszło bowiem do kolejnej rundy rozstań. Ta miała objąć nieujawnioną szerzej liczbę zatrudnionych dotychczas pracowników.
Fala zwolnień w Electronic Arts
O sprawie poinformowało m.in. Kotaku. Według doniesień serwisu zwolnienia w EA miały miejsce niedawno i zostały one potwierdzone zarówno przez publiczne ogłoszenia, jak i źródła wewnętrzne. Z kolei Insider Gaming, który poprzez własne źródła zweryfikował te doniesienia, przyznaje, iż zwolnieniami miały być objęte m.in. pracujące zdalnie osoby w Stanach Zjednoczonych, chociaż sprawa tyczyć się ma też personelu biurowego w Hajdarabadzie w Indiach. Generalnie cała sprawa tym razem tyczyć ma się ludzi niepracujących na stanowiskach deweloperskich, a tych obecnych w działach rekrutacji, obsługi klienta, zaufania i bezpieczeństwa oraz IT.
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