Kolejne zwolnienia w EA. Firma tłumaczy decyzję "potrzebami fanów"

Jak się okazuje, w wiadomości, którą otrzymali pracownicy działów EA Fan Care, wspomniano, iż zadaniem zwolnień jest dostosowanie naszego sposobu pracy, aby lepiej sprostać zmieniającym się potrzebom fanów. Ponadto w rzeczonych mailach napisano: – W ramach tej ewolucji wprowadzamy lub proponujemy zmiany na niektórych stanowiskach, tworzymy nowe role i przenosimy określone zadania do innych zespołów, lokalizacji lub partnerów serwisowych. Zwraca się jednak uwagę, że niekoniecznie to bezpieczeństwo deweloperów musi się utrzymać. Przypomnijmy, że jesteśmy coraz bliżej finalizacji wartej 55 miliardów dolarów sprzedaży, w ramach której Electronic Arts trafi w ręce saudyjskiego Funduszu Inwestycji Publicznych.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsze cięcia kadrowe w EA w tym roku. Już w marcu przecież redukcja dotknęła tzw. Battlefield Studios, a konkretnie ekipy, jak Criterion, DICE, Ripple Effect oraz Motive Studios. Wówczas w związku z tzw. reorganizacją pracę straciła nieokreślona bliżej liczba twórców.