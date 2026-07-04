Tani RAM zostanie tylko wspomnieniem. Samsung ma szykować kolejne podwyżki

Jest tani RAM! To znaczy jest – w naszej pamięci.

Bo na pewno nie w rzeczywistości. Tutaj taniego RAM-u nie tylko nie ma, ale i z pewnością nie będzie. Samsung podobno znowu będzie podwyższać Jak bowiem donosi południowokoreański serwis ZDNET, Samsung zamierza ponownie podnieść ceny. Gigant z Korei Południowej ma rzekomo prowadzić negocjacje z masowymi odbiorcami pamięci DRAM. Cel? Najprawdopodobniej zwiększenie już w 3. kwartale dotychczasowych wycen nawet o 20 procent w ujęciu kwartalnym.

Co ciekawe, w pierwszym kwartale doszło już do podwyżek ze strony Samsunga i to aż 90-procentowych w stosunku do cen z ostatniego kwartału 2025. Potem zaś w kwartale drugim znowu koszty zakupu również powędrowały w górę – w tym wypadku w przedziale od 50 do 60 procent. To jednak nie wszystko. Koreańczycy o ponad 20 procent zamierzają też rzekomo podnieść w następnym kwartale ceny pamięci LPDDR, kluczowej dla serwerów i urządzeń mobilnych.

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To o tyle ciekawe, że dopiero co pojawiły się informacje o zbiorowym pozwie skierowanym m.in. przeciwko Samsungowi. Firma ta, podobnie jak SK Hynix i Micron, została pozwana za rzekomą zmowę cenową w kwestii cen pamięci RAM. – [Firmy te – przyp. red.] ustalały podaż i ceny DRAM, podejmując działania, które nie miałyby ekonomicznego sensu bez zmowy, co doprowadziło do wzrostu cen konwencjonalnych pamięci DRAM o około 700% w okresie czterech lat – napisano w pozwie. Co do podwyżek, analitycy już wcześniej zapowiadali, iż te prawdopodobnie nadejdą, zatem działania Samsunga nie były aż taką niespodzianką. W tym samym czasie wspomniany Micron ogłosił, iż podpisał 16 strategicznych umów z klientami, które w mocy pozostaną przez kolejne 5 lat, a w których zapisano ceny minimalne RAM-u.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

