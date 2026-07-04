Zaloguj się lub Zarejestruj

Tani RAM zostanie tylko wspomnieniem. Samsung ma szykować kolejne podwyżki

Maciej Petryszyn
2026/07/04 09:30
2
0

Jest tani RAM! To znaczy jest – w naszej pamięci.

Bo na pewno nie w rzeczywistości. Tutaj taniego RAM-u nie tylko nie ma, ale i z pewnością nie będzie.

Samsung LPDDR5X
Samsung LPDDR5X

Samsung podobno znowu będzie podwyższać

Jak bowiem donosi południowokoreański serwis ZDNET, Samsung zamierza ponownie podnieść ceny. Gigant z Korei Południowej ma rzekomo prowadzić negocjacje z masowymi odbiorcami pamięci DRAM. Cel? Najprawdopodobniej zwiększenie już w 3. kwartale dotychczasowych wycen nawet o 20 procent w ujęciu kwartalnym.

Co ciekawe, w pierwszym kwartale doszło już do podwyżek ze strony Samsunga i to aż 90-procentowych w stosunku do cen z ostatniego kwartału 2025. Potem zaś w kwartale drugim znowu koszty zakupu również powędrowały w górę – w tym wypadku w przedziale od 50 do 60 procent. To jednak nie wszystko. Koreańczycy o ponad 20 procent zamierzają też rzekomo podnieść w następnym kwartale ceny pamięci LPDDR, kluczowej dla serwerów i urządzeń mobilnych.

GramTV przedstawia:

To o tyle ciekawe, że dopiero co pojawiły się informacje o zbiorowym pozwie skierowanym m.in. przeciwko Samsungowi. Firma ta, podobnie jak SK Hynix i Micron, została pozwana za rzekomą zmowę cenową w kwestii cen pamięci RAM. – [Firmy te – przyp. red.] ustalały podaż i ceny DRAM, podejmując działania, które nie miałyby ekonomicznego sensu bez zmowy, co doprowadziło do wzrostu cen konwencjonalnych pamięci DRAM o około 700% w okresie czterech lat – napisano w pozwie.

Co do podwyżek, analitycy już wcześniej zapowiadali, iż te prawdopodobnie nadejdą, zatem działania Samsunga nie były aż taką niespodzianką. W tym samym czasie wspomniany Micron ogłosił, iż podpisał 16 strategicznych umów z klientami, które w mocy pozostaną przez kolejne 5 lat, a w których zapisano ceny minimalne RAM-u.

Źródło:https://wccftech.com/samsung-is-increasing-lpddr-and-commodity-dram-prices-by-over-20-in-q3-after-hiking-by-90-in-q1-and-50-60-in-q2/

Tagi:

Tech
cena
Samsung
ceny
podwyżka cen
podwyżki
RAM
pamięć RAM
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:04

​Nie do końca. Ram jest do kupienia, tylko starsza generacja. Dlatego Nvidia myśli, żeby przywrócić 3060, a jak tak dalej pójdzie, to może 3080 sprzedam w dobrej cenie.

Jeszcze skończy się tak, że ludzie wezmą co jest, machną ręką, a nienawiść do AI tylko doprowadzi te korporacje do katastrofy, bo żyją udając wartość poprzez przekazywanie sobie wzajemnie pieniędzy. Firmy zaczną się sypać, paru graczy skonsoliduje te wszystkie data center po kosztach. Kapitał wyparuje. Coś, co widzieliśmy przy okazji .com. Wzajemne finansowanie zawyża popyt. Jak się rynek skoryguje, to będzie boleć. Chyba że nastąpi jakiś przełom.

I jeszcze jedno. Wg badania Rossa Burtona z Game Oracle, gry z ujawnieniem AI dostają około 53% mniej recenzji niż porównywalne tytuły bez. Dla uznanych studiów z fanbase szacowany spadek sprzedaży to nawet 40-60%. Co ciekawe, małe indie bez budżetu marketingowego prawie tego nie odczuwają, bo ich gry i tak miały problem znaleźć odbiorcę. 

Piętno uderza w rozpoznawalne studia, które mają resztki reputacji do stracenia. Badanie nie dowodzi, że ludzie aktywnie bojkotują, większość userów pewnie nawet nie sprawdza, ale sam sentyment społeczeństwa widać wyraźnie.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:52

Moja stacja do pracy ma 64 gb, liczę na to, że starczy mi na dobre parę lat. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112