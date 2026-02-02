Zaloguj się lub Zarejestruj

The Game Awards 2026 ma wyznaczoną datę. Geoff Keighley zaprasza na kolejną galę

Mikołaj Ciesielski
2026/02/02 18:10
0
0

Wiemy, kiedy odbędzie się tegoroczna edycja The Game Awards.

The Game Awards 2025 cieszyło się rekordowym zainteresowaniem. Nic więc dziwnego, że Geoff Keighley nie zwalnia tempa i powoli zaczyna tworzyć szum medialny wokół tegorocznej edycji. Kanadyjski dziennikarz i prezenter ujawnił bowiem dokładną datę The Game Awards 2026.

The Game Awards
The Game Awards

Geoff Keighley zaprasza na The Game Awards 2026. Znamy dokładną datę

Zgodnie z przekazanymi informacjami The Game Awards 2026 odbędzie się 10 grudnia 2026 roku. Keighley nie ujawnił dokładnej daty wydarzenia, ale impreza ponownie będzie miała miejsce w Peacock Theater w Los Angeles. Możemy więc bezpiecznie założyć, że – podobnie jak w przypadku poprzednich edycji – graczy z Polski, zamierzających śledzić galę na żywo, czeka kolejna nieprzespana noc.

Geoff Keighley nie podzielił się na ten moment żadnymi szczegółami na temat The Game Awards 2026. Popularny dziennikarz i prezenter zapewnił jednak, że pojawią się one w późniejszym terminie. W tym miejscu warto dodać, że znacznie wcześniej, bo 5 czerwca 2026 roku, odbędzie się prezentacja Summer Game Fest 2026.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że The Game Awards 2025 zostało zdominowane przez Clair Obscur: Expedition 33. Wspomniana produkcja zwyciężyła bowiem w aż 9 kategoriach i zgarnęła tytuł „Gry roku”. Ponadto w trakcie wydarzenia m.in. pokazano pierwszy zwiastun nowego Divinity od Larian Studios, zapowiedziano Tomb Raider: Catalyst czy ujawniono Star Wars: The Fate of the Old Republic.

Źródło:https://x.com/geoffkeighley/status/2018346170121146678

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

