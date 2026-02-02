The Game Awards 2026 ma wyznaczoną datę. Geoff Keighley zaprasza na kolejną galę

The Game Awards 2025 cieszyło się rekordowym zainteresowaniem. Nic więc dziwnego, że Geoff Keighley nie zwalnia tempa i powoli zaczyna tworzyć szum medialny wokół tegorocznej edycji. Kanadyjski dziennikarz i prezenter ujawnił bowiem dokładną datę The Game Awards 2026.

Geoff Keighley zaprasza na The Game Awards 2026. Znamy dokładną datę

Zgodnie z przekazanymi informacjami The Game Awards 2026 odbędzie się 10 grudnia 2026 roku. Keighley nie ujawnił dokładnej daty wydarzenia, ale impreza ponownie będzie miała miejsce w Peacock Theater w Los Angeles. Możemy więc bezpiecznie założyć, że – podobnie jak w przypadku poprzednich edycji – graczy z Polski, zamierzających śledzić galę na żywo, czeka kolejna nieprzespana noc.