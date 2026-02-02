The Game Awards 2026 ma wyznaczoną datę. Geoff Keighley zaprasza na kolejną galę

Geoff Keighley zaprasza na The Game Awards 2026. Znamy dokładną datę
Zgodnie z przekazanymi informacjami The Game Awards 2026 odbędzie się 10 grudnia 2026 roku. Keighley nie ujawnił dokładnej daty wydarzenia, ale impreza ponownie będzie miała miejsce w Peacock Theater w Los Angeles. Możemy więc bezpiecznie założyć, że – podobnie jak w przypadku poprzednich edycji – graczy z Polski, zamierzających śledzić galę na żywo, czeka kolejna nieprzespana noc.
Geoff Keighley nie podzielił się na ten moment żadnymi szczegółami na temat The Game Awards 2026. Popularny dziennikarz i prezenter zapewnił jednak, że pojawią się one w późniejszym terminie. W tym miejscu warto dodać, że znacznie wcześniej, bo 5 czerwca 2026 roku, odbędzie się prezentacja Summer Game Fest 2026.
