To nie był pierwotny plan dla Highguard. Twórcy ujawniają, co poszło inaczej

Highguard miało przemówić samo za siebie.

Highguard, ogłoszone podczas The Game Awards, spotkało się początkowo z chłodnym odbiorem. Widzowie byli rozczarowani między innymi brakiem wielkiego ogłoszenia The Elder Scrolls 6. Jak się okazuje, pierwotne plany twórców dotyczące premiery wyglądały zupełnie inaczej. Highguard miało zadebiutować w cieniu. Kulisy decyzji, która zmieniła plany twórców Podczas zamkniętej prezentacji zza kulis (via Insider Gaming), zorganizowanej dla mediów i twórców internetowych, wiceprezes ds. produktu i wydawnictwa Jason Torfin oraz główny projektant Mohammed Alavi odpowiedzieli na pytania dotyczące rozwoju i wydania Highguard. Jednym z najczęściej poruszanych tematów była właśnie strategia promocyjna gry. Przedstawiciele studia potwierdzili, że Highguard od samego początku miał zadebiutować jako tzw. shadowdrop, czyli produkcja udostępniona graczom bez wcześniejszej kampanii reklamowej, podobnie jak niegdyś Apex Legends.

Torfin wyjaśnił, że taki model wynikał bezpośrednio z pozycji Wildlight Entertainment jako niezależnego studia. „Nie jesteśmy uzależnieni od akcjonariuszy ani korporacyjnych gier, co daje nam pewien komfort działania i pewność siebie” – tłumaczył. Dodał również, że zakładanie natychmiastowego sukcesu komercyjnego często kończy się porażką, dlatego zespół chciał pozwolić, by to sama gra przemówiła do odbiorców. „Właśnie dlatego planowaliśmy shadowdrop. To był plan od samego początku” – podkreślił.

GramTV przedstawia:

Sytuacja zmieniła się w trakcie 2025 roku, gdy grą zainteresował się Geoff Keighley, gospodarz The Game Awards. Według relacji Torfina Keighley miał okazję zagrać w Highguard i był nim zachwycony, co doprowadziło do propozycji zaprezentowania tytułu podczas gali. Twórcy zgodzili się na to rozwiązanie, wykorzystując trailer, który pierwotnie miał być jedynie pierwszym elementem większego pakietu materiałów towarzyszących cichej premierze. Chcieliśmy, aby gra obroniła się sama. To zawsze był nasz plan. Później, w minionym roku, pojawił się Geoff, zagrał w grę i naprawdę bardzo mu się spodobała. Był nią podekscytowany. Dostaliśmy wtedy okazję i uznaliśmy, że możemy przygotować zwiastun, który byłby elementem tego shadowdropu. Ten materiał, który pokazaliśmy na The Game Awards, miał być pierwszą rzeczą, jaką gracze zobaczyliby przy takiej premierze, a po nim miało pojawić się jeszcze około dwudziestu pięciu minut dodatkowego kontekstu. Niestety ten zwiastun nie był pomyślany jako materiał, który miał „edukować” odbiorców. Zmiana planów sprawiła, że Highguard znalazł się w centrum uwagi bez odpowiedniego kontekstu, co w dłuższej perspektywie odbiło się na odbiorze marketingu gry. Wyjaśnia to również wcześniejsze plotki sugerujące, że obecność tytułu na zakończenie The Game Awards nie była płatną promocją, lecz efektem osobistego entuzjazmu Keighleya.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



