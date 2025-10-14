Summer Game Fest 2026 potwierdzone. Zmiana lokalizacji i data wydarzenia

Organizatorzy Summer Game Fest ogłosili, że przyszłoroczna edycja wydarzenia odbędzie się na początku czerwca 2026 roku, a impreza przeniesie się do Dolby Theatre w Hollywood w Kalifornii.

Tegoroczna odsłona letniego święta graczy, którego gospodarzem jest Geoff Keighley, zapowiada się imponująco. Organizatorzy obiecują nowe zapowiedzi gier, niespodzianki i ekskluzywne prezentacje. Jak co roku, wydarzenie będzie otwarte dla publiczności, a bilety trafią do sprzedaży na wiosnę 2026 roku.

Summer Game Fest 2026 zapowiedziane

Wydarzenie Summer Game Fest 2025, które odbyło się w czerwcu, przyciągnęło ponad 50 milionów widzów podczas dwugodzinnej transmisji na żywo, co według organizatorów, stanowi rekord oglądalności w historii imprezy. Wśród najważniejszych ogłoszeń tegorocznego SGF znalazły się między innymi: