Summer Game Fest 2026 potwierdzone. Zmiana lokalizacji i data wydarzenia

Tegoroczna odsłona letniego święta graczy, którego gospodarzem jest Geoff Keighley, zapowiada się imponująco. Organizatorzy obiecują nowe zapowiedzi gier, niespodzianki i ekskluzywne prezentacje. Jak co roku, wydarzenie będzie otwarte dla publiczności, a bilety trafią do sprzedaży na wiosnę 2026 roku.
Summer Game Fest 2026 zapowiedziane
Wydarzenie Summer Game Fest 2025, które odbyło się w czerwcu, przyciągnęło ponad 50 milionów widzów podczas dwugodzinnej transmisji na żywo, co według organizatorów, stanowi rekord oglądalności w historii imprezy. Wśród najważniejszych ogłoszeń tegorocznego SGF znalazły się między innymi:
- zapowiedź Resident Evil: Requiem od Capcomu, która zamknęła pokaz
- nowy materiał z gry studia Ryu Ga Gotoku, wcześniej znanej jako Project Century
- ujawnienie gry opartej na marce Wu-Tang
- ogłoszenie kilku crossoverów od IOI Interactive
- zaskakująca wiadomość o kontynuacji gry Scott Pilgrim, pojawiającej się 15 lat po premierze oryginału, z całkowicie nową historią autorstwa twórcy komiksu
