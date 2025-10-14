Zaloguj się lub Zarejestruj

Summer Game Fest 2026 potwierdzone. Zmiana lokalizacji i data wydarzenia

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/14 20:30
0
0

Organizatorzy Summer Game Fest ogłosili, że przyszłoroczna edycja wydarzenia odbędzie się na początku czerwca 2026 roku, a impreza przeniesie się do Dolby Theatre w Hollywood w Kalifornii.

Tegoroczna odsłona letniego święta graczy, którego gospodarzem jest Geoff Keighley, zapowiada się imponująco. Organizatorzy obiecują nowe zapowiedzi gier, niespodzianki i ekskluzywne prezentacje. Jak co roku, wydarzenie będzie otwarte dla publiczności, a bilety trafią do sprzedaży na wiosnę 2026 roku.

Summer Game Fest 2026 zapowiedziane

Wydarzenie Summer Game Fest 2025, które odbyło się w czerwcu, przyciągnęło ponad 50 milionów widzów podczas dwugodzinnej transmisji na żywo, co według organizatorów, stanowi rekord oglądalności w historii imprezy. Wśród najważniejszych ogłoszeń tegorocznego SGF znalazły się między innymi:

  • zapowiedź Resident Evil: Requiem od Capcomu, która zamknęła pokaz
  • nowy materiał z gry studia Ryu Ga Gotoku, wcześniej znanej jako Project Century
  • ujawnienie gry opartej na marce Wu-Tang
  • ogłoszenie kilku crossoverów od IOI Interactive
  • zaskakująca wiadomość o kontynuacji gry Scott Pilgrim, pojawiającej się 15 lat po premierze oryginału, z całkowicie nową historią autorstwa twórcy komiksu

Wszystko wskazuje na to, że Summer Game Fest 2026 w Dolby Theatre będzie kolejnym spektakularnym wydarzeniem dla fanów gier wideo, z jeszcze większym rozmachem, publicznością i zapowiedziami, które rozpalą emocje całej branży. Organizatorzy Summer Game Fest ogłosili, że przyszłoroczna edycja wydarzenia odbędzie się dokładnie w piątek, 5 czerwca 2026 roku.

Summer Game Fest to coroczny festiwal gier wideo, który odbywa się latem i skupia się na prezentacjach, zapowiedziach oraz pokazach najnowszych produkcji z branży gamingowej. Został zapoczątkowany w 2020 roku przez Geoffa Keighleya jako alternatywa dla nieobecnych już targów E3. Wydarzenie będzie można śledzić na żywo w serwisach YouTube oraz Twitch, dzięki czemu gracze z całego świata mogą śledzić premiery i wywiady z twórcami.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/summer-game-fest-confirms-2026-date-and-venue-change

