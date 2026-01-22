30 lat Neon Genesis Evangelion. Nowe anime w 2026 roku!

Neon Genesis Evangelion ma już 30 lat. Czujecie się staro?

Neon Genesis Evangelion zmieniło oblicze anime w momencie swojego debiutu, a 30 lat później wpływ serii pozostaje tak silny, że każda nowa zapowiedź związana z marką wzbudza ogromne zainteresowanie. Jak poinformowano za pośrednictwem oficjalnego konta Evangelion na platformie X, nowy 13-minutowy krótkometrażowy film anime z udziałem Asuki, zostanie zaprezentowany podczas wydarzenia z okazji 30-lecia serii w lutym 2026 roku. Neon Genesis Evangelion świętuje 30-lecie Wydarzenie zatytułowane “EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION” odbędzie się w dniach 21-23 lutego 2026 roku. Krótkie anime będzie wyświetlane raz dziennie na scenie w hali Yokohama Arena i będzie dostępne wyłącznie dla uczestników eventu. Za planowanie i scenariusz odpowiada Hideaki Anno, który pełni również funkcję głównego nadzorcy projektu. Twórcy określają produkcję jako formę “after-party” przygotowaną specjalnie na jubileusz.

Choć na przestrzeni lat imię Asuki ulegało zmianom, jej popularność oraz oddanie fanów pozostają niezmienne. Konto Khara No.2 na platformie X potwierdziło, że to właśnie ona będzie główną bohaterką krótkometrażowego anime. Reżyserem projektu jest Naoyuki Asano, a nadzór twórczy sprawują Kazuya Tsurumaki, Masayuki Higuchi oraz Kazuki Todoroki. Udział Asano może być szczególnie istotny dla fanów, ponieważ wcześniej pełnił on rolę projektanta postaci przy nowej wersji Urusei Yatsura z 2022 roku. Wczytywanie ramki mediów.

Biorąc pod uwagę kultowy status serii oraz nieustanne dyskusje na temat jej dziedzictwa, nowa produkcja, zwłaszcza z bezpośrednim udziałem Anno, z pewnością spotka się z entuzjastycznym przyjęciem. Skupienie uwagi na Asuce sugeruje, że to ona może odegrać kluczową rolę w jubileuszowych atrakcjach. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie 30-lecia Evangeliona: Yokohama Arena zostanie podzielona na strefy “EVA EXTRA 30”’ oraz “STAGE AREA”’. Przygotowywane są liczne ekskluzywne projekty wyrażające przeszłość i przyszłość Evy. Na terenie obiektu znajdzie się również sklep z jubileuszowymi gadżetami oraz targ fanowski. Cały festiwal odbędzie się pod ogólnym nadzorem twórców ze studia Khara. Skupienie zarówno na przyszłości, jak i historii marki sprawia, że niewykluczone jest późniejsze udostępnienie krótkometrażowego anime szerszej publiczności oraz zapowiedź kolejnych kluczowych projektów. Seria, której najbardziej kontrowersyjne wątki są wciąż analizowane po 30 latach, wyraźnie pozostaje gotowa na nowy rozdział.