Icarus od twórcy DayZ w końcu na konsolach. Ujawniono datę premiery na PS5 i XSX

Mikołaj Ciesielski
2026/01/31 14:40
Wiemy, kiedy produkcja studia RocketWerkz zadebiutuje na konsolach Sony i Microsoftu.

Od premiery Icarus, czyli survivalu w klimatach science fiction od Deana Halla – twórcy DayZ – oraz studia RocketWerkz, minęły już ponad 4 lata. Wspomniana produkcja od początku dostępna była wyłącznie na komputerach osobistych. Okazuje się jednak, że już niedługo wspomniany stan rzeczy ulegnie zmianie i Icarus w końcu trafi w ręce użytkowników konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Icarus: Console Edition
Icarus: Console Edition

Icarus: Console Edition z datą premiery na PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Grip Studios i studio RocketWerkz zapowiedzieli Icarus: Console Edition, które zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 26 lutego 2026 roku. Wraz z datą premiery udostępniono również zwiastun prezentujący konsolową wersję. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ zgodnie z przekazanymi informacjami wydanie na sprzęty Sony i Microsoftu będzie zawierać dodatek The New Frontiers.

Wybierz się na ICARUSa, planetę zniszczoną w wyniku nieudanej terraformacji. Pierwotnie miała być drugim domem ludzkości, jednak teraz jest to niegościnne miejsce pełne groźnych zwierząt i roślin, zatrutego nieba i niekończących się burz. Każde zejście z orbity to walka o przetrwanie. Zbuduj schronienie, wytwarzaj bronie, poluj, by zdobywać żywność, i wzbogać się, pozyskując egzotyki. Przetrwaj w pojedynkę lub w maksymalnie czteroosobowej drużynie w niezwykłej survivalowej grze PvE twórców tytułu DayZ – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.

Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera Icarus na komputerach osobistych miała miejsce na początku grudnia 2021 roku. Wspomniana produkcja może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam. Tymczasem rzućcie okiem na zwiastun wersji konsolowej, która – jak wspomnieliśmy wyżej – ukaże się już w przyszłym miesiącu.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/01/icarus-console-edition-launches-february-26

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
zapowiedź
sandbox
Dean Hall
survival
science fiction
RocketWerkz
Icarus
Icarus: Console Edition
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

