Icarus od twórcy DayZ w końcu na konsolach. Ujawniono datę premiery na PS5 i XSX

Od premiery Icarus, czyli survivalu w klimatach science fiction od Deana Halla – twórcy DayZ – oraz studia RocketWerkz, minęły już ponad 4 lata. Wspomniana produkcja od początku dostępna była wyłącznie na komputerach osobistych. Okazuje się jednak, że już niedługo wspomniany stan rzeczy ulegnie zmianie i Icarus w końcu trafi w ręce użytkowników konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Icarus: Console Edition z datą premiery na PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Grip Studios i studio RocketWerkz zapowiedzieli Icarus: Console Edition, które zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 26 lutego 2026 roku. Wraz z datą premiery udostępniono również zwiastun prezentujący konsolową wersję. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ zgodnie z przekazanymi informacjami wydanie na sprzęty Sony i Microsoftu będzie zawierać dodatek The New Frontiers.