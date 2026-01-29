Slash zapowiada nową płytę Guns N’ Roses. To będą w całości oryginalne kompozycje

Slash potwierdził, że następny studyjny album Guns N’ Roses będzie składał się wyłącznie z całkowicie nowego materiału. Gitarzysta zespołu odniósł się do planów wydawniczych grupy w nowym wywiadzie dla Sylvii Alvarado z lasvegaskiej stacji radiowej KOMP 92.3.

Slash zapowiada nowy album Gunsów

Rozmowa dotyczyła między innymi dwóch niedawno opublikowanych utworów zespołu Atlas oraz Nothin’, które trafiły do sieci w grudniu. Były to pierwsze nowe nagrania Guns N’ Roses od czasu singli The General i Perhaps z 2023 roku. Oba utwory zostały wyprodukowane przez wokalistę Axla Rose’a oraz Carama Costanzo (znanego m.in. ze współpracy z Janet Jackson i Rage Against The Machine), który wraz z Rose’em współprodukował również album Chinese Democracy z 2008 roku. Slash podkreślił, że obecnie zespół cieszy się z powrotu do aktywnego promowania nowej muzyki i intensywnego koncertowania.