Slash zapowiada nową płytę Guns N’ Roses. To będą w całości oryginalne kompozycje

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/29 13:10
Slash w dość konkretny sposób zapowiedział nową płytę Guns N’ Roses.

Slash potwierdził, że następny studyjny album Guns N’ Roses będzie składał się wyłącznie z całkowicie nowego materiału. Gitarzysta zespołu odniósł się do planów wydawniczych grupy w nowym wywiadzie dla Sylvii Alvarado z lasvegaskiej stacji radiowej KOMP 92.3.

Slash
Slash

Slash zapowiada nowy album Gunsów

Rozmowa dotyczyła między innymi dwóch niedawno opublikowanych utworów zespołu Atlas oraz Nothin’, które trafiły do sieci w grudniu. Były to pierwsze nowe nagrania Guns N’ Roses od czasu singli The General i Perhaps z 2023 roku. Oba utwory zostały wyprodukowane przez wokalistę Axla Rose’a oraz Carama Costanzo (znanego m.in. ze współpracy z Janet Jackson i Rage Against The Machine), który wraz z Rose’em współprodukował również album Chinese Democracy z 2008 roku. Slash podkreślił, że obecnie zespół cieszy się z powrotu do aktywnego promowania nowej muzyki i intensywnego koncertowania.

Fajnie jest mieć kilka utworów, które promujemy, a do tego długą trasę. To będzie naprawdę rozległe tournee – od końca marca aż do końca grudnia. To ekscytujące, bo wracamy do Stanów Zjednoczonych, gdzie nie graliśmy od dłuższego czasu.

Zapytany o to czy Guns N’ Roses planują dalej wydawać pojedyncze single, czy jednak wrócić do formatu pełnego albumu, Slash wyjaśnił, że obecne wydawnictwa mają specyficzny charakter:

W tym przypadku tak to wygląda, bo te utwory były po prostu dogrywane, po jednym tu, po jednym tam. Nothin’ i Atlas były ostatnimi, które zostały do zrobienia, ale nagrywaliśmy je w różnych momentach. Do tej pory nie były wydane, więc teraz je publikujemy. Nie ma już więcej takiego “odświeżania” starego materiału. Myślę, że zbierzemy wszystkie te utwory i wydamy je razem jako jeden pakiet, a kolejna płyta, którą zrobimy, będzie już w całości nowym, oryginalnym materiałem i to będzie pełnoprawny album.

Muzyk zwrócił również uwagę na zmieniające się realia rynku muzycznego, szczególnie w kontekście rocka:

To bardzo dziwny czas dla rock’n’rolla i całej branży. Wielu oddanych fanów wciąż chce dostać album, najlepiej na winylu, kompletny zestaw utworów. Z kolei młodsze pokolenie, wychowane w cyfrowej erze, często w ogóle nie myśli o albumach jako całości. To trudniejsze do ogarnięcia, ale dla mnie sprawa jest prosta: nagraj płytę. Możesz potem bawić się dystrybucją cyfrową, ale album musi istnieć.

Przypomnijmy, że Guns N’ Roses ostatni pełny album studyjny Chinese Democracy wydali w 2008 roku. Slash i basista Duff McKagan powrócili do zespołu w 2016 roku, a od tego czasu grupa publikowała jedynie pojedyncze single. Jeśli zapowiedzi Slash’a się spełnią, kolejna płyta będzie pierwszym pełnowymiarowym albumem Guns N’ Roses z udziałem klasycznego tria Rose-Slash-McKagan od 1993 roku.

Źródło:https://blabbermouth.net/news/slash-talks-new-guns-n-roses-music-the-next-record-that-were-gonna-do-is-gonna-be-all-new-original-stuff

