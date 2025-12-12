To właśnie ta gra stała za tajemniczą statuą. Larian Studios ujawnia nowy projekt na The Game Awards

Larian Studios wraca do swojej kultowej marki i robi to w widowiskowy sposób.

Larian Studios wykorzystało tegoroczne The Game Awards 2025 do ogłoszenia powrotu marki, z którą zaczynali swoją największą drogę. Podczas gali potwierdzono, że to właśnie oni stali za tajemniczą statuą promującą wydarzenie, a wszystko prowadziło do jednego – zapowiedzi nowego Divinity.

Divinity – powrót klasyki w nowej formie

Podczas TGA 2025 zaprezentowano pierwszy teaser produkcji. Choć materiał jest krótki i nie zdradza praktycznie żadnych konkretów, jedno jest pewne: Larian celuje wysoko. Studio po sukcesie Baldur’s Gate 3 wraca do swojej ukochanej serii i robi to z rozmachem – stylistycznie zwiastun nawiązuje bezpośrednio do słynnej statuy, którą przez ostatnie tygodnie analizowali fani. Twórcy obiecują więcej informacji w 2026 roku.