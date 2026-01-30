Gracze Fortnite czekają na nową zawartość. Twórcy reagują na głosy społeczności

Zapowiedziano aktualizację i powrót znanych mechanik.
Dyrektor ds. projektowania Fortnite, Ted Timmins, odniósł się do oczekiwań graczy dotyczących świeżej zawartości. W swojej wypowiedzi zasugerował, że w najbliższych miesiącach użytkownicy mogą liczyć na większe aktualizacje, które mają uatrakcyjnić trwający sezon.
Fortnite szykuje duże zmiany. Dyrektor zapowiada aktualizacje, które mają ożywić sezon
Po latach obecności na rynku tytuł wciąż utrzymuje wysokie zainteresowanie odbiorców, co twórcy starają się podtrzymywać między innymi poprzez współprace z rozpoznawalnymi markami. Timmins zabrał głos w mediach społecznościowych, odpowiadając na materiał opublikowany przez twórcę internetowego SypherPK. Przyznał, że zespół ma świadomość rosnących oczekiwań społeczności związanych z nową zawartością. Zaznaczył jednocześnie, że powrót do bardziej podstawowych założeń rozgrywki w pierwszym sezonie siódmego rozdziału wiązał się z pewnym ryzykiem, szczególnie przy jednoczesnym skupieniu się na filarze battle royale.
Projektant zapowiedział również „zabawną” aktualizację planowaną na luty, która ma wprowadzić elementy urozmaicające zabawę. Wśród możliwych nowości wspomniano rozwiązania przypominające mechanikę samodzielnego odradzania się oraz shockwaves, choć szczegóły nie zostały oficjalnie potwierdzone. Kolejnym krokiem w harmonogramie ma być start drugiego sezonu siódmego rozdziału, przewidziany na marzec.
Doskonale rozumiem głosy społeczności, która czeka na nową zawartość. Od początku istniało ryzyko, że uproszczenie gry, skupienie się na trybie battle royale oraz powrót do podstaw w pierwszym sezonie siódmego rozdziału – mający być swoistym „resetem” – może sprawić, że całość zacznie zbyt mocno przypominać wcześniejsze etapy rozwoju tytułu.
Dobra wiadomość jest taka, że w lutym pojawi się zabawna aktualizacja mająca urozmaicić rozgrywkę. Słyszałem też, że możliwy jest powrót mechanik takich jak Self-Revives i Shockwaves. Następnie w marcu zadebiutuje pełna aktualizacja drugiego sezonu. – czytamy na platformie X.
W komunikacie poruszono także kwestię stabilności gry. Timmins poinformował o utworzeniu nowej, stałej grupy w strukturach deweloperskich, określanej jako „wielodyscyplinarny zespół live-ops”. Jego zadaniem będzie poprawa ogólnej jakości doświadczenia graczy oraz wdrażanie zmian wpływających na wygodę korzystania z tytułu. Ma to przełożyć się zarówno na sprawniejsze działanie produkcji, jak i szybsze reagowanie na zgłaszane problemy.
Ta grupa na stałe dołączy do struktury deweloperskiej i jestem ciekaw efektów jej pracy. Nie oznacza to, że uda się wychwycić każdy problem, więc nie chcę tworzyć nierealnych oczekiwań, ale wierzę, że w nadchodzących miesiącach i sezonach zauważycie wyraźną poprawę.
Na zakończenie przypomniano o wydarzeniu zaplanowanym na najbliższy weekend. Osoby, które wezmą udział w Power Hour, mają otrzymać gwarantowaną nagrodę w postaci Stick of Truth.
