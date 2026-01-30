Gracze Fortnite czekają na nową zawartość. Twórcy reagują na głosy społeczności

Dyrektor ds. projektowania Fortnite, Ted Timmins, odniósł się do oczekiwań graczy dotyczących świeżej zawartości. W swojej wypowiedzi zasugerował, że w najbliższych miesiącach użytkownicy mogą liczyć na większe aktualizacje, które mają uatrakcyjnić trwający sezon.

Fortnite szykuje duże zmiany. Dyrektor zapowiada aktualizacje, które mają ożywić sezon

Po latach obecności na rynku tytuł wciąż utrzymuje wysokie zainteresowanie odbiorców, co twórcy starają się podtrzymywać między innymi poprzez współprace z rozpoznawalnymi markami. Timmins zabrał głos w mediach społecznościowych, odpowiadając na materiał opublikowany przez twórcę internetowego SypherPK. Przyznał, że zespół ma świadomość rosnących oczekiwań społeczności związanych z nową zawartością. Zaznaczył jednocześnie, że powrót do bardziej podstawowych założeń rozgrywki w pierwszym sezonie siódmego rozdziału wiązał się z pewnym ryzykiem, szczególnie przy jednoczesnym skupieniu się na filarze battle royale.