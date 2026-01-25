Nowe anime Dragon Ball Super zapowiedziane! Nadchodzi saga Galactic Patrol!

Oficjalnie zapowiedziano Dragon Ball Super: The Galactic Patrol! Anime powraca po ponad 8 latach przerwy i będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń po Turnieju Mocy. Ogłoszenie miało miejsce podczas wydarzenia Genkidamatsuri, zorganizowanego z okazji 40 rocznicy istnienia serii Dragon Ball. Nowe anime określono jako kulminację obchodów jubileuszu, które rozpoczęły się w 2024 roku. Oficjalnie wraca kontynuacja Dragon Ball Super! Podczas wydarzenia obecni byli legendarna Masako Nozawa, japońska aktorka głosowa Goku oraz Akio Iyoku, producent wykonawczy serii. Potwierdzili oni, że nowa produkcja anime będzie kontynuować historię po zakończeniu Turnieju Mocy. Oznacza to, że nowe anime przedstawi wydarzenia z mangi, które należą do sagi Moro, jednej z najlepszych historii jakie powstały w tym uniwersum.

To będzie historia rozgrywająca się po Sadze Przetrwania Wszechświata z anime Dragon Ball Super, które było emitowane w latach 2015-2018. W mandze Dragon Ball wątek ten znany jest jako Saga Więźnia Galaktycznego Patrolu. Główny bohater, Son Goku, wraz z Vegetą, łączy siły z członkami Galaktycznego Patrolu, strażnikami pokoju w galaktyce, aby stoczyć walkę na SUPER skalę z nowym wrogiem, pożeraczem planet Moro. Dragon Ball to japońska manga stworzona przez Akirę Toriyamę w 1984 roku. Była publikowana na łamach magazynu Weekly Shonen Jump wydawnictwa Shueisha w latach 1984-1989. Jej kontynuacja, czyli Dragon Ball Z, rozpoczęła się w 1989 roku i zakończyła w 1995. Kolejna odsłona, Dragon Ball Super w formie mangi, zaczęło ukazywać się w 2015 roku i nadal jest kontynuowana. Franczyza doczekała się wielu adaptacji anime, z których najnowsze to Dragon Ball Super oraz Super Dragon Ball Heroes. Ta druga produkcja funkcjonuje jednak poza główną ciągłością fabularną, dlatego fani od dawna wyczekiwali kontynuacji właściwej historii.

GramTV przedstawia:

Telewizyjna seria Dragon Ball Super była emitowana od lipca 2015 do marca 2018 roku i liczyła 131 odcinków. Niestety z powodu konfliktu między twórcami, zmuszeni byliśmy do długiego okresu oczekiwania na kontynuację anime, jednak dziś potwierdzono, że Galactic Patrol w końcu pociągnie dalej znane nam wątki. 8 lat czekania właśnie dobiegło końca! Najnowszy film kinowy Dragon Ball Super: Super Hero trafił do kin w sierpniu 2022 roku i zanotował bardzo dobry weekend otwarcia w Ameryce Północnej. Niedawno zakończyła się również emisja anime Dragon Ball Daima, a marka ma w przygotowaniu kolejne projekty. Jednym z nich jest Dragon Ball Theme Park, który ma zajmować powierzchnię 500 000 metrów kwadratowych i stanowić kluczowy element powstającego miasta Qiddiya City w Arabii Saudyjskiej.