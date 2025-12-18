Zaloguj się lub Zarejestruj

The Game Awards 2025 z zaskakującym rekordem. To najchętniej oglądana gala w historii

Mikołaj Berlik
2025/12/18 11:00
1
0

Ponad 171 mln transmisji i wyraźny wzrost zainteresowania wydarzeniem Geoffa Keighleya.

Dwunasta edycja The Game Awards przyciągnęła rekordową liczbę widzów na całym świecie. Według danych opublikowanych przez Geoffa Keighleya, gala zanotowała ponad 171 milionów globalnych transmisji na żywo, co oznacza wzrost o 11 procent względem 2024 roku.

The Game Awards 2025
The Game Awards 2025

The Game Awards 2025 – rekordowe liczby i największe momenty gali

Podana liczba obejmuje wyłącznie pełne transmisje wydarzenia na dostępnych platformach i nie uwzględnia krótkich klipów ani materiałów promocyjnych w mediach społecznościowych. Do statystyk nie wliczono również danych z Prime Video, które po raz pierwszy transmitowało galę w 2025 roku. Poza Prime Video wydarzenie było dostępne m.in. na YouTube, Twitchu, Steamie, TikToku, X, Kicku, Facebooku oraz Instagramie.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Według danych Streamcharts, cytowanych przez Variety, szczytowa liczba jednoczesnych widzów wyniosła 4,4 miliona, co również oznacza wzrost w porównaniu do 4 milionów w 2024 roku. Dodatkowo odnotowano ponad 23 tysiące co-streamów na YouTube i Twitchu – o 50 procent więcej niż rok wcześniej.

Na popularność gali wpłynęły zarówno duże zapowiedzi, w tym Star Wars: Fate of the Old Republic, jak i same nagrody. Największym zwycięzcą wieczoru było Clair Obscur: Expedition 33, które zdobyło dziewięć statuetek, ustanawiając nowy rekord liczby wygranych nagród w historii The Game Awards.

Źródło:https://insider-gaming.com/the-game-awards-2025-was-the-most-watched-tga-ever/

Tagi:

News
The Game Awards
wydarzenie
wyniki
liczba widzów
wyniki oglądalności
The Game Awards 2025
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:07

No dobra, ale z drugiej strony co innego ma generować takie liczby? Ten event nie ma konkurencji - większość imprez branżowych nie ma takich zasięgów no i też nie ogłasza się tyle rzeczy na raz. Może Tokyo Game Show? Imprezy takie jak Blizzcon to już nie to samo, a nawet jeśli - albo zniknęły wogóle, miały przerwę albo są mało promowane (np. prezentacje wydawców). Jak oglądałem ostatnio State of Play to wyśmiałem ich pokaz i chyba prędko nie obejrzę kolejnego...




