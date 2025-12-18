The Game Awards 2025 z zaskakującym rekordem. To najchętniej oglądana gala w historii

Dwunasta edycja The Game Awards przyciągnęła rekordową liczbę widzów na całym świecie. Według danych opublikowanych przez Geoffa Keighleya, gala zanotowała ponad 171 milionów globalnych transmisji na żywo, co oznacza wzrost o 11 procent względem 2024 roku.

The Game Awards 2025 – rekordowe liczby i największe momenty gali

Podana liczba obejmuje wyłącznie pełne transmisje wydarzenia na dostępnych platformach i nie uwzględnia krótkich klipów ani materiałów promocyjnych w mediach społecznościowych. Do statystyk nie wliczono również danych z Prime Video, które po raz pierwszy transmitowało galę w 2025 roku. Poza Prime Video wydarzenie było dostępne m.in. na YouTube, Twitchu, Steamie, TikToku, X, Kicku, Facebooku oraz Instagramie.

