Star Wars Fate of the Old Republic oficjalnie. Czy nadchodzi nowa era w uniwersum?

Mikołaj Berlik
2025/12/12 02:21
Nowy projekt Lucasfilmu i EA zaprezentował się na The Game Awards 2025 w klimatycznym zwiastunie.

Podczas tegorocznego TGA zobaczyliśmy zapowiedź Star Wars Fate of the Old Republic – zupełnie nowej opowieści osadzonej w odległej galaktyce. Materiał nie zdradza zbyt wiele, ale jedno jest pewne: Lucasfilm pokaże świeżą historię poza linią fabularną znaną z przygód Cala Kestisa.

Star Wars Fate of the Old Republic – pierwszy klimat i pierwsze pytania

Zapowiedź otwiera ujęcie na fregatę należącą do protagonistki, która rozpoczyna swoją misję w towarzystwie dwóch sojuszników – droida oraz tajemniczej postaci, której rola pozostaje na razie niejasna. Zwiastun koncentruje się głównie na budowaniu atmosfery: spokojne kadry, ciężka muzyka i powolne prowadzenie kamerą przywodzą na myśl produkcje z mocnym akcentem na narrację.

Brakuje konkretów dotyczących fabuły, ale twórcy sygnalizują, że historia ma być całkowicie nowym otwarciem, niezwiązanym z trwającą trylogią Jedi. To z kolei może oznaczać powrót do okresu Starej Republiki w zupełnie nowej formie – nie jako remake, lecz samodzielna opowieść inspirowana legendarną erą Gwiezdnych Wojen.

Pewne jest to, że projekt powstaje na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC, co sugeruje ambicję stworzenia pełnoprawnej produkcji AAA. Na więcej konkretów niestety trzeba będzie poczekać.

