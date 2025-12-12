Star Wars Fate of the Old Republic oficjalnie. Czy nadchodzi nowa era w uniwersum?

Nowy projekt Lucasfilmu i EA zaprezentował się na The Game Awards 2025 w klimatycznym zwiastunie.

Podczas tegorocznego TGA zobaczyliśmy zapowiedź Star Wars Fate of the Old Republic – zupełnie nowej opowieści osadzonej w odległej galaktyce. Materiał nie zdradza zbyt wiele, ale jedno jest pewne: Lucasfilm pokaże świeżą historię poza linią fabularną znaną z przygód Cala Kestisa.

Star Wars Fate of the Old Republic – pierwszy klimat i pierwsze pytania

Zapowiedź otwiera ujęcie na fregatę należącą do protagonistki, która rozpoczyna swoją misję w towarzystwie dwóch sojuszników – droida oraz tajemniczej postaci, której rola pozostaje na razie niejasna. Zwiastun koncentruje się głównie na budowaniu atmosfery: spokojne kadry, ciężka muzyka i powolne prowadzenie kamerą przywodzą na myśl produkcje z mocnym akcentem na narrację.