Tomb Raider Catalyst zapowiedziany na TGA 2025. Lara Croft wyrusza w nową przygodę

Podczas The Game Awards 2025 ogłoszono Tomb Raider Catalyst, czyli pełnoprawną, dwunastą odsłonę kultowej serii. Gra przeniesie Larę Croft do wymagających terenów północnych Indii, gdzie czeka ją kolejna emocjonująca przygoda.

Tomb Raider Catalyst – mityczny kataklizm i starożytne tajemnice

Akcja Catalyst rozgrywa się po potężnym kataklizmie, który odsłonił starożytne sekrety i obudził pradawne siły strażnicze. Lara będzie musiała zmierzyć się z niebezpieczeństwami nowych terenów, wykorzystując swoje zdolności i spryt, by przetrwać i rozwikłać zagadki kryjące się w odległych regionach Azji.