Tomb Raider Catalyst zapowiedziany na TGA 2025. Lara Croft wyrusza w nową przygodę

Mikołaj Berlik
2025/12/12 03:33
0
0

Dwunasta odsłona serii zabierze bohaterkę w tajemnicze regiony Azji.

Podczas The Game Awards 2025 ogłoszono Tomb Raider Catalyst, czyli pełnoprawną, dwunastą odsłonę kultowej serii. Gra przeniesie Larę Croft do wymagających terenów północnych Indii, gdzie czeka ją kolejna emocjonująca przygoda.

Tomb Raider Catalyst
Tomb Raider Catalyst

Tomb Raider Catalyst – mityczny kataklizm i starożytne tajemnice

Akcja Catalyst rozgrywa się po potężnym kataklizmie, który odsłonił starożytne sekrety i obudził pradawne siły strażnicze. Lara będzie musiała zmierzyć się z niebezpieczeństwami nowych terenów, wykorzystując swoje zdolności i spryt, by przetrwać i rozwikłać zagadki kryjące się w odległych regionach Azji.

GramTV przedstawia:

Premiera gry zaplanowana jest na 2027 rok na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Tagi:

News
zwiastun
Tomb Raider
The Game Awards
Lara Croft
The Game Awards 2025
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

