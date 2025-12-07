Bethesda nie korzysta z AI do „generowania treści”, ale traktuje je jako „narzędzie”

Todd Howard, producent wykonawczy w Bethesda Game Studios, publicznie wyraził swoje stanowisko na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie tworzenia gier, określając ją mianem „narzędzia”. Ta opinia wpisuje się w szerszą dyskusję toczącą się w ostatnich czasach wśród wydawców i deweloperów, którzy dzielą się swoimi przemyśleniami na temat wpływu tej technologii na przemysł gier wideo. Howard podkreślił w wywiadzie, że intencja twórcza jest absolutnym priorytetem numer jeden w pracach studia.
Todd Howard komentuje AI. Bethesda stawia na „ludzką intencję”
Bethesda postrzega AI jako środek, który ma pomóc w szybszym przechodzeniu przez niektóre iteracje, które i tak zespół przeprowadza samodzielnie. Szef studia wyjaśnił, że narzędzia AI są rozważane w kontekście ulepszania wewnętrznych zestawów narzędzi do budowania światów i sprawdzania różnych elementów, a nie do generowania treści. Stwierdził również, że kluczowe jest „chronienie artyzmu” oraz utrzymanie „ludzkiej intencji”, która jest czynnikiem wyróżniającym gry Bethesdy.
Myślę, że traktujemy to jako narzędzie, które może nam pomóc szybciej przechodzić przez pewne iteracje, które i tak wykonujemy sami. Nie do generowania treści, lecz do usprawniania naszego zestawu narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu światów czy sprawdzaniu różnych elementów.
