Bethesda nie korzysta z AI do „generowania treści”, ale traktuje je jako „narzędzie”

Todd Howard, producent wykonawczy w Bethesda Game Studios, publicznie wyraził swoje stanowisko na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie tworzenia gier, określając ją mianem „narzędzia”. Ta opinia wpisuje się w szerszą dyskusję toczącą się w ostatnich czasach wśród wydawców i deweloperów, którzy dzielą się swoimi przemyśleniami na temat wpływu tej technologii na przemysł gier wideo. Howard podkreślił w wywiadzie, że intencja twórcza jest absolutnym priorytetem numer jeden w pracach studia.

Todd Howard komentuje AI. Bethesda stawia na „ludzką intencję”

Bethesda postrzega AI jako środek, który ma pomóc w szybszym przechodzeniu przez niektóre iteracje, które i tak zespół przeprowadza samodzielnie. Szef studia wyjaśnił, że narzędzia AI są rozważane w kontekście ulepszania wewnętrznych zestawów narzędzi do budowania światów i sprawdzania różnych elementów, a nie do generowania treści. Stwierdził również, że kluczowe jest „chronienie artyzmu” oraz utrzymanie „ludzkiej intencji”, która jest czynnikiem wyróżniającym gry Bethesdy.