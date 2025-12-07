Zaloguj się lub Zarejestruj

Bethesda nie korzysta z AI do „generowania treści”, ale traktuje je jako „narzędzie”

Patrycja Pietrowska
2025/12/07 07:00
Szef Bethesdy o sztucznej inteligencji.

Todd Howard, producent wykonawczy w Bethesda Game Studios, publicznie wyraził swoje stanowisko na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie tworzenia gier, określając ją mianem „narzędzia”. Ta opinia wpisuje się w szerszą dyskusję toczącą się w ostatnich czasach wśród wydawców i deweloperów, którzy dzielą się swoimi przemyśleniami na temat wpływu tej technologii na przemysł gier wideo. Howard podkreślił w wywiadzie, że intencja twórcza jest absolutnym priorytetem numer jeden w pracach studia.

Todd Howard
Todd Howard

Todd Howard komentuje AI. Bethesda stawia na „ludzką intencję”

Bethesda postrzega AI jako środek, który ma pomóc w szybszym przechodzeniu przez niektóre iteracje, które i tak zespół przeprowadza samodzielnie. Szef studia wyjaśnił, że narzędzia AI są rozważane w kontekście ulepszania wewnętrznych zestawów narzędzi do budowania światów i sprawdzania różnych elementów, a nie do generowania treści. Stwierdził również, że kluczowe jest „chronienie artyzmu” oraz utrzymanie „ludzkiej intencji”, która jest czynnikiem wyróżniającym gry Bethesdy.

Myślę, że traktujemy to jako narzędzie, które może nam pomóc szybciej przechodzić przez pewne iteracje, które i tak wykonujemy sami. Nie do generowania treści, lecz do usprawniania naszego zestawu narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu światów czy sprawdzaniu różnych elementów.

Chociaż nie zostało to formalnie potwierdzone przez Howarda ani Bethesdę, można przypuszczać, że AI może odgrywać pewną rolę w produkcji ich przyszłych projektów. Studio jest obecnie skoncentrowane na rozwijaniu długo wyczekiwanej gry The Elder Scrolls 6, której premiera jest spodziewana najwcześniej w 2027 roku, a być może nawet w 2028 roku lub później.

Wśród graczy pojawiło się spore oburzenie w związku z używaniem AI przez twórców gier. Kontrowersje pojawiły się między innymi w przypadku takich gier jak Fortnite czy POSTAL: Bullet Paradise, które zostało anulowane niemal natychmiast po udostępnieniu zwiastuna. Ostatnio dowiedzieliśmy się też, że na sztuczną inteligencję stawia SEGA, choć z ostrożnością. Technologia niewątpliwie ma swój wpływ na branżę, a nam obecnie nie pozostaje nic innego, jak obserwować rozwój wydarzeń.

