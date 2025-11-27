Szef Epic Games uważa, że oznaczanie gier tagiem AI w sklepach „nie ma żadnego sensu”

Według Tima Sweeney'a w przyszłości sztuczna inteligencja stanie się nieodłącznym elementem niemal wszystkich procesów produkcyjnych w branży gier wideo.

Tim Sweeney, dyrektor generalny Epic Games, wyraził swoje przekonanie, że cyfrowe sklepy z grami nie powinny wymagać od deweloperów oznaczania swoich tytułów informacją o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie ich tworzenia. Sweeney nie dostrzega żadnego sensu w tego typu regulacjach. To stanowisko zostało wyrażone w odpowiedzi na wpis użytkownika platformy X, który postulował usunięcie etykiety „Made with AI” ze wszystkich platform cyfrowych.

Szef Epic Games o oznaczaniu gier tworzonych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji

Według szefa Epic, oznaczanie gier tagiem AI będzie w przyszłości nieuzasadnione, ponieważ sztuczna inteligencja będzie zaangażowana w niemal każdą przyszłą produkcję gier. W opinii Sweeney’a, jej obecność stanie się na tyle wszechobecna, że będzie niemal oczywista.