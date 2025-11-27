Szef Epic Games uważa, że oznaczanie gier tagiem AI w sklepach „nie ma żadnego sensu”

Według Tima Sweeney'a w przyszłości sztuczna inteligencja stanie się nieodłącznym elementem niemal wszystkich procesów produkcyjnych w branży gier wideo.
Tim Sweeney, dyrektor generalny Epic Games, wyraził swoje przekonanie, że cyfrowe sklepy z grami nie powinny wymagać od deweloperów oznaczania swoich tytułów informacją o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie ich tworzenia. Sweeney nie dostrzega żadnego sensu w tego typu regulacjach. To stanowisko zostało wyrażone w odpowiedzi na wpis użytkownika platformy X, który postulował usunięcie etykiety „Made with AI” ze wszystkich platform cyfrowych.
Szef Epic Games o oznaczaniu gier tworzonych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji
Według szefa Epic, oznaczanie gier tagiem AI będzie w przyszłości nieuzasadnione, ponieważ sztuczna inteligencja będzie zaangażowana w niemal każdą przyszłą produkcję gier. W opinii Sweeney’a, jej obecność stanie się na tyle wszechobecna, że będzie niemal oczywista.
Sweeney argumentuje, że obowiązek stosowania etykiet informujących o użyciu AI ma swoje uzasadnienie w specyficznych kontekstach, na przykład podczas wystaw artystycznych, gdzie służy ujawnieniu autorstwa dzieła. Jednakże, jego zdaniem, w przypadku sklepów z grami wideo, tego typu etykiety są zupełnie pozbawione sensu.
Etykieta AI ma sens w przypadku wystaw sztuki, gdzie liczy się ujawnienie autorstwa, oraz na cyfrowych marketplace’ach z licencjonowaniem treści, gdzie kupujący muszą rozumieć kwestie praw. W sklepach z grami nie ma to żadnego sensu, bo AI będzie wykorzystywana w niemal każdej przyszłej produkcji.
GramTV przedstawia:
Stanowisko zajęte przez Epic Games i Tima Sweeney’a pozostaje w sprzeczności z polityką prowadzoną przez platformę Steam, zarządzaną przez Valve. Steam nałożył na deweloperów obowiązek ujawniania, czy w ich grach wykorzystano generatywną sztuczną inteligencję w trakcie procesu produkcyjnego. Twórcy gier muszą nie tylko poświadczyć, czy AI generatywna została użyta, ale także opisać, jak dokładnie ta technologia została zastosowana w grze. Informacja ta jest następnie udostępniana użytkownikom na karcie produktu, w dedykowanej sekcji.
Obecnie platforma dystrybucyjna Epic Games Store, zarządzana przez Sweeney’a, nie ma wprowadzonych podobnych wymogów dotyczących transparentności w kontekście użycia sztucznej inteligencji.tez se moz