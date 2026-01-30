Oscarowy reżyser stworzył serial w AI. Pierwszy odcinek zmasakrowany przez widzów

Niewielu chętnych może znaleźć się na ten eksperyment.

Darren Aronofsky sięgnął po sztuczną inteligencję, by stworzyć nowy serial, opowiadający o narodzinach Stanów Zjednoczonych. Reżyser znany z takich filmów jak Requiem dla snu, Czarny łabędź, czy Wieloryb zaprezentował nowy animowany projekt historyczny zatytułowany On This Day… 1776, który rekonstruuje wydarzenia z czasów amerykańskiej wojny o niepodległość. Choć produkcja została w całości stworzona przez sztuczną inteligencję, twórcy podkreślają, że kluczowe role głosowe powierzono wyłącznie żywym aktorom. Darren Aronofsky tworzył serial w AI, który został znienawidzony przez widzów Za projekt odpowiada Primordial Soup, studio AI założone przez Aronofsky’ego w ubiegłym roku. Seria została licencjonowana przez Time Studios, które zajmie się jej dystrybucją na oficjalnym kanale YouTube magazynu Time. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały w tym tygodniu, a kolejne będą publikowane regularnie przez cały 2026 rok.

On This Day… 1776 to krótkometrażowa animacja łącząca tradycyjne narzędzia filmowe z nowoczesnymi rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, w tym technologiami rozwijanymi przez dział DeepMind firmy Google. Każdy epizod odtwarza konkretne wydarzenie z 1776 roku dokładnie w 250. rocznicę jego historycznego odpowiednika, ukazując rewolucję nie jako nieunikniony triumf, lecz jako delikatny i niepewny eksperyment polityczny. Pierwszy odcinek zatytułowany January 1: The Flag przedstawia moment wciągnięcia na maszt tzw. Grand Union Flag na wzgórzu Prospect Hill. Drugi epizod, January 10: Common Sense, skupia się na przybyciu Thomasa Paine’a z Anglii oraz jego rozmowach z Benjaminem Franklinem, które doprowadziły do powstania słynnej broszury wstrząsającej koloniami i opinią publiczną po obu stronach Atlantyku. Twórcy zaznaczają, że mimo zaawansowanego wykorzystania AI, wszystkie postacie historyczne zostały udźwiękowione przez aktorów zrzeszonych w związku zawodowym SAG-AFTRA. Projekt ma więc łączyć innowację technologiczną z poszanowaniem pracy ludzkich twórców. Ten projekt pokazuje, jak może wyglądać przemyślane, kreatywne i prowadzone przez artystów wykorzystanie sztucznej inteligencji. Nie chodzi o zastępowanie rzemiosła, lecz o poszerzanie granic możliwości i pozwalanie twórcom dotrzeć tam, gdzie wcześniej nie mogli – powiedział Ben Bitonti, prezes Time Studios.

GramTV przedstawia:

Nowe odcinki On This Day… 1776 będą publikowane co tydzień na YouTube, zawsze w dniu odpowiadającym rocznicy przedstawianego wydarzenia. Problem jednak w tym, że już teraz serial wywołuje sporo kontrowersji i protestów. Pod oficjalnym zwiastunem na YouTube jest ponad 2 tysiące łapek w dół do zaledwie 160 łapek w górę. W komentarzach widzowie nie zostawiają suchej nitki na serialu stworzonym przez AI. Co za okropny czas aby mieć oczy - elhefe83 Darren ArSLOPsky - Michigander Wygląda jak gó*** z mikrofali - owwmykneecap Teraz Aronofsky nie potrzebuje nawet kamery, żeby splagiatować czyjąś pracę - ronniepedra

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.