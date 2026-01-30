GOG w centrum kontrowersji. Baner wyprzedaży wzbudził podejrzenia graczy

Platforma GOG znalazła się w ogniu dyskusji po tym, jak część społeczności zwróciła uwagę na możliwe wykorzystanie sztucznej inteligencji przy tworzeniu materiałów promujących noworoczną wyprzedaż. Sama promocja należy do jednych z większych wydarzeń sezonowych w serwisie. Obniżki objęły zarówno nowsze gry, jak i klasyczne produkcje. Mimo atrakcyjnej oferty uwagę części odbiorców przyciągnęła jednak grafika reklamowa, w której dostrzeżono elementy sugerujące udział narzędzi generatywnych.
Internauci wskazywali między innymi na nietypową kompozycję sceny – postać siedząca na pufie znajdowała się za telewizorem, na który teoretycznie powinna patrzeć. Zastrzeżenia wzbudziła również widoczna pod ekranem konsola o stylistyce retro, co samo w sobie wydawało się nieoczywistym wyborem dla platformy skupionej na grach PC. Dodatkowo niektóre tekstury i linie sprawiały wrażenie rozmazanych, co często uznawane jest za charakterystyczny ślad obrazów tworzonych przez algorytmy.
Na forum sklepu pojawił się wpis osoby przedstawiającej się jako pracownik firmy, oznaczonej tagiem „GOG.com Team”. Autor podkreślił, że nie wypowiada się jako oficjalny rzecznik, lecz z własnej inicjatywy, jednocześnie stwierdzając, że grafika jest „w całości” wygenerowana przez AI. Warto jednak pamiętać, że nie stanowi to formalnego potwierdzenia.
Nie jestem rzecznikiem firmy. Jeśli komentuję coś tutaj lub na Discordzie, robię to z własnej woli – nie dlatego, że mam taki obowiązek ani że ktoś mnie o to prosi. Oznacza to również, że nie mam przeszkolenia PR-owego, a moje wypowiedzi są wyłącznie moją opinią, a nie oficjalnym stanowiskiem firmy.
Aby rozwiać wątpliwości – obecny baner wyprzedaży został w całości wygenerowany przez AI. Nie jest to moja praca i tylko tyle mogę w tej sprawie powiedzieć.
Jak zauważył portal GamingOnLinux, odniesienia do sztucznej inteligencji pojawiają się również w ofertach pracy publikowanych przez GOG. Kandydaci mają wykazywać aktywne korzystanie z narzędzi AI w codziennych procesach tworzenia oprogramowania.
