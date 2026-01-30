GOG w centrum kontrowersji. Baner wyprzedaży wzbudził podejrzenia graczy

Platforma GOG znalazła się w ogniu dyskusji po tym, jak część społeczności zwróciła uwagę na możliwe wykorzystanie sztucznej inteligencji przy tworzeniu materiałów promujących noworoczną wyprzedaż. Sama promocja należy do jednych z większych wydarzeń sezonowych w serwisie. Obniżki objęły zarówno nowsze gry, jak i klasyczne produkcje. Mimo atrakcyjnej oferty uwagę części odbiorców przyciągnęła jednak grafika reklamowa, w której dostrzeżono elementy sugerujące udział narzędzi generatywnych.

Grafika promująca wyprzedaż GOG wzbudziła wątpliwości graczy

Internauci wskazywali między innymi na nietypową kompozycję sceny – postać siedząca na pufie znajdowała się za telewizorem, na który teoretycznie powinna patrzeć. Zastrzeżenia wzbudziła również widoczna pod ekranem konsola o stylistyce retro, co samo w sobie wydawało się nieoczywistym wyborem dla platformy skupionej na grach PC. Dodatkowo niektóre tekstury i linie sprawiały wrażenie rozmazanych, co często uznawane jest za charakterystyczny ślad obrazów tworzonych przez algorytmy.