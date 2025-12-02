Afera wokół grafiki AI w Fortnite. Artysta pokazuje kulisy pracy

Społeczność Fortnite podejrzewa AI.

Ostatnio pojawiły się sugestie, że w najnowszym Rozdziale w grze Fortnite mogły pojawić się elementy powstałe przy użyciu AI. Wskazano między innymi na plakat yeti odpoczywającego na hamaku, ale też spray przedstawiający Marty’ego McFly’a z Powrotu do przyszłości. W odpowiedzi na te szerzące się spekulacje, jeden z artystów Fortnite, Sean Dove, postanowił bronić swojej pracy i publicznie odeprzeć oskarżenia. Burza o AI w Fortnite. Twórca sprayu z McFly’em zabiera głos Dove, którego praca znalazła się na celowniku krytyków, przedstawił dowody potwierdzające, że dzieło jest wynikiem ludzkiej pracy. Fakt, że Sean Dove ujawnił swój proces twórczy, został odnotowany i udostępniony między innymi przez HypeX.

Spray przedstawiający Marty’ego McFly’a z Powrotu do przyszłości jest dostępny jako nagroda w przepustce sezonowej. Artysta opisał szczegółowo, jak wyglądało tworzenie tego obrazu, koncentrując się zwłaszcza na tle, w którym wykorzystał motyw zegarów. Wyjaśnił, że dla uzyskania tego efektu zebrał kilka wizerunków zegarów za pomocą wyszukiwarki obrazów, a następnie wykonał z nich kolaż. W kontekście źródeł wizualnych Dove przyznał, że numery na zegarach nie były idealne. Co istotne, twórca nie wykluczył możliwości, że jeden z zegarów, który posłużył mu jako materiał wejściowy do kolażu, mógł być wcześniej wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Mimo tego potencjalnego elementu, Sean Dove zdecydowanie podkreślił, że to on osobiście wykonał całą pracę nad finalną grafiką.

Chociaż przedstawione przez artystę dowody jednoznacznie wskazują, że ten konkretny i ważny element wizualny nie został stworzony przez AI, nie oznacza to całkowitego zakończenia dyskusji na temat sztuki generatywnej w Fortnite. Nadal istnieją liczne oskarżenia i domysły dotyczące innych elementów graficznych i zasobów, które rzekomo miałyby być stworzone przy użyciu AI, choć wciąż brakuje na to niezbitych dowodów. Przy okazji warto dodać, że Rozdział 7 w Fortnite skupia się na motywie rodem z Hollywood. Do gry trafiły nowe strefy i elementy rozgrywki, a Epic potwierdził współprace m.in. z Powrotem do przyszłości oraz Kill Bill.

