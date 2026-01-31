Morrowind z remake'em w stylu Obliviona? Deweloper Bethesdy z ważnym stwierdzeniem

Głównym kandydatem wydawał się tutaj The Elder Scrolls 3: Morrowind. Dla starszych to produkcja, z którą często zaczynali swoją przygodę z produkcjami RPG. Dziś jednak to tytuł kompletnie odstający od standardów, co jednak nie dziwi. Wszak w tym roku Morrowind świętować będzie swoje 24-lecie. Czy zatem i w jego wypadku możemy spodziewać się remake’a?

Nastroje w tym zakresie studzi Bruce Nesmith, starszy projektant w Bethesdzie:

Problem z Morrowindem polega na tym, że, jak obstawiam, nie mają oni oryginalnego kodu. Ta gra jest tak stara. Nie wiem, czy oryginalny kod źródłowy jeszcze istnieje. A jeżeli tak, to czy da się go w ogóle skompilować?

Gdy spojrzy się na Obliviona, nadal mieli oni kod. Nadal mogli go skompilować. Umieszczenie kodu w nowej wersji silnika było możliwe.

Powiedziałbym też, byście wrócili do Morrowinda i w niego zagrali, a potem powiedzieli mi, że to jest właśnie gra, w którą chcielibyście zagrać ponownie. Wszyscy mamy takie miłe wspomnienia z kluczowych momentów naszej gamingowej historii, które z pewnością z nami zostają, ale gdy wrócicie i zagracie w 20-letnią grę, poczujecie zażenowanie.

Ludzie mieli chwile zażenowania nawet przy remake’u Obliviona, ale wybaczali to, bo przeżywają coś na nowo, cieszą się nostalgią. Pracowałem nad Oblivionem. Sam jestem odpowiedzialny za niektóre z tych cringe’owych momentów! I bardziej się cofniesz, tym bardziej będzie to problematyczne. W rzeczywistości granie w Morrowinda w mojej opinii nie przetrwałaby próby czasu.

Gdybyś teraz chciał kompletnie odtworzyć Morrowinda na silniku Skyrima, by spróbować przebudować go od podstaw, to jest to zupełnie inna historia, ale to też cały duży projekt. To 4-letni cykl rozwojowy. Dlaczego więc po prostu nie stworzyć czegoś nowego?

Odwiedźmy ponownie krainy Morrowinda i opowiedzmy nową historię. Można włączyć do niej gigantyczny pałac krabów i inne rzeczy, ale zrobić to na nowo i uniknąć wszystkich tych spraw, które nie przetrwały próby czasu.