Morrowind z remake'em w stylu Obliviona? Deweloper Bethesdy z ważnym stwierdzeniem

Maciej Petryszyn
2026/01/31 15:30
Na szóstą odsłonę cyklu The Elder Scrolls prawdopodobnie przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Wiele wskazuje, że Bethesda zbyt szybko nie ogłosi nam niczego znaczącego.

W tej sytuacji pozostaje zagrywać się w starsze odsłony. A co gdyby tak jedna z nich otrzymała remake’a, przystosowującego ją do obecnych realiów?

The Elder Scrolls 3: Morrowind dostanie remake?

Taki remake w ubiegłym roku otrzymał The Elder Scrolls 4: Oblivion. Jak to u Bethesdy, gra miała swoje problemy, a generalnie spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem społeczności. Wielu liczyło przy tym, że jeżeli po 19 latach deweloperzy przypomnieli sobie o Oblivionie, to może przyjdzie pora również na inne części cyklu TES?

Głównym kandydatem wydawał się tutaj The Elder Scrolls 3: Morrowind. Dla starszych to produkcja, z którą często zaczynali swoją przygodę z produkcjami RPG. Dziś jednak to tytuł kompletnie odstający od standardów, co jednak nie dziwi. Wszak w tym roku Morrowind świętować będzie swoje 24-lecie. Czy zatem i w jego wypadku możemy spodziewać się remake’a?

Nastroje w tym zakresie studzi Bruce Nesmith, starszy projektant w Bethesdzie:

Problem z Morrowindem polega na tym, że, jak obstawiam, nie mają oni oryginalnego kodu. Ta gra jest tak stara. Nie wiem, czy oryginalny kod źródłowy jeszcze istnieje. A jeżeli tak, to czy da się go w ogóle skompilować?

Gdy spojrzy się na Obliviona, nadal mieli oni kod. Nadal mogli go skompilować. Umieszczenie kodu w nowej wersji silnika było możliwe.

Powiedziałbym też, byście wrócili do Morrowinda i w niego zagrali, a potem powiedzieli mi, że to jest właśnie gra, w którą chcielibyście zagrać ponownie. Wszyscy mamy takie miłe wspomnienia z kluczowych momentów naszej gamingowej historii, które z pewnością z nami zostają, ale gdy wrócicie i zagracie w 20-letnią grę, poczujecie zażenowanie.

Ludzie mieli chwile zażenowania nawet przy remake’u Obliviona, ale wybaczali to, bo przeżywają coś na nowo, cieszą się nostalgią. Pracowałem nad Oblivionem. Sam jestem odpowiedzialny za niektóre z tych cringe’owych momentów! I bardziej się cofniesz, tym bardziej będzie to problematyczne. W rzeczywistości granie w Morrowinda w mojej opinii nie przetrwałaby próby czasu.

Gdybyś teraz chciał kompletnie odtworzyć Morrowinda na silniku Skyrima, by spróbować przebudować go od podstaw, to jest to zupełnie inna historia, ale to też cały duży projekt. To 4-letni cykl rozwojowy. Dlaczego więc po prostu nie stworzyć czegoś nowego?

Odwiedźmy ponownie krainy Morrowinda i opowiedzmy nową historię. Można włączyć do niej gigantyczny pałac krabów i inne rzeczy, ale zrobić to na nowo i uniknąć wszystkich tych spraw, które nie przetrwały próby czasu.

Wygląda więc na to, że brand TES powróci dopiero w momencie, gdy ukaże się The Elder Scrolls 6. Czy jednak będzie to tytuł, który przebije legendarnego Skyrima? Jeden z pracowników Bethesdy ma co do tego wątpliwości. Trzeba też pamiętać, że nad grą nie pracuje loremaster The Elder Scrolls, który miał swój własny pomysł na szóstą odsłonę.

Źródło:https://www.pressboxpr.co.uk/news/bruce-nesmith-exclusive-skyrims-design-lead-on-where-he-would-set-the-elder-scrolls-6-and-what-to-expect-from-the-future-of-fallout

Komentarze
1
ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 16:16

Tak tak, diablo 2 nie dostanie remastera bo nie ma oryginalnego kodu źródłowego kilkanaście takich newsów było remaster powstał bez problemów w dwa lata. Jeśli ktoś gada takie pierdoły to znaczy że na niczym się nie zna i jego opinia jest bezwartościowa. 




