Skandal z AI w POSTAL: Bullet Paradise zmusza wydawcę do natychmiastowej reakcji

Po ujawnieniu gry POSTAL: Bullet Paradise, tytułu, który Running With Scissors planowało wydać, ale nie rozwijać, zostaliśmy zalani falą negatywnych reakcji ze strony naszej zaniepokojonej społeczności POSTAL. Ich silny feedback wskazał, że elementy gry prawdopodobnie zostały wygenerowane przez AI, co spowodowało ogromne szkody dla naszej marki i reputacji firmy.

Zawsze byliśmy i zawsze będziemy transparentni wobec naszej społeczności. Nasze zaufanie do zespołu deweloperskiego zostało złamane; w związku z tym projekt został anulowany. Mamy wiele dobrych rzeczy w planach (niektóre już znacie, a inne jeszcze nie).

Od momentu powstania Running With Scissors w 1996 roku zawsze mówiliśmy, że nasi fani są częścią zespołu. Naszym priorytetem jest zawsze postępowanie właściwie wobec milionów osób wspierających franczyzę POSTAL. Jesteśmy wdzięczni za możliwość tworzenia gier, w które sami chcemy grać, i będziemy kontynuować pracę nad nowymi projektami oraz aktualizacjami w 2026 roku i później. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się z Wami kolejnymi informacjami! – brzmi komunikat wydany do mediów.