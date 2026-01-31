Przedmioty z New Vegas w Fallout 76. Do kupienia tylko za... ponad 100 zł

Kwestia monetyzacji Fallout 76 to temat, który powraca co jakiś czas. Nie wszystkie decyzje Bethesdy przypadły bowiem do gustu społeczności i trudno się dziwić.

Do Fallout 76 zawitał Mojave Bundle. To w pełni kosmetyczny zestaw, w którym znajdziemy przedmioty inspirowane serialem Fallout od Amazona oraz grą Fallout: New Vegas od Obsidianu . Znajdziemy tam m.in. malowanie Ranger Power Armor, flagę Nowej Republiki Kalifornii, strój Legion Legate czy też neon z napisem New Vegas.

Wszystko wygląda bardzo ładnie i nietrudno założyć, iż znalazłoby się wiele osób skłonnych, by takiego bundle’a nabyć. Jest tylko jeden problem. Otóż warto zaznaczyć, że za rzeczone przedmioty (przypomnijmy, jedynie kosmetyczne) trzeba zapłacić niebagatelną kwotę 30 dolarów! Mowa tutaj zatem o prawie 107 zł. Za przedmioty kosmetyczny.

Ale to nie wszystko. Okazuje się bowiem, że Mojave Bundle możemy kupić jedynie za prawdziwe pieniądze. Nie ma możliwości, by pozyskać ten pakiet poprzez wewnętrzną walutę gry. Jakby tego było mało, subskrybenci Fallout 1st także nie mogą liczyć na żadną zniżkę i oni również, jeżeli marzą im się atrakcyjne wizualnie przedmioty, muszą zapłacić 30 amerykańskich dolarów.

Kiedyś Bethesda obiecywała, iż Fallout 76 nie będzie otrzymywał płatnych dodatków. I stąd właśnie wzięło się późniejsze oburzenie związane z dodaniem abonamentu Fallout 1st. Następnie do MMO trafiło kilka faktycznie darmowych DLC, ale teraz z jakiegoś powodu Bethesda ponownie postanowiła sięgnąć do naszych kieszeni. Pytanie tylko, czy wołana kwota nie jest nieco za duża?