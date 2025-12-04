SEGA stawia na sztuczną inteligencję w produkcji gier, ale z ostrożnością

SEGA ogłosiła zamiar integracji sztucznej inteligencji z procesem tworzenia gier wideo, jednocześnie zapewniając, że jej wykorzystanie zostanie ograniczone do „odpowiednich przypadków”. Decyzja ta następuje w momencie, gdy kadra kierownicza SEGI została zapytana o rosnące koszty produkcji gier i o to, czy firma zamierza podążać za tendencją do rozwijania coraz większych i droższych projektów, czy też skupi się na poszukiwaniu bardziej efektywnych metod pracy. Oficjalna odpowiedź firmy wskazuje na to, że SEGA będzie dążyć do wydajniejszych metod rozwoju, które mają obejmować włączenie AI do tworzenia gier.

SEGA wprowadza AI do tworzenia gier

Zarządcy firmy podkreślili, że nie zamierzają w pełni podążać za trendem intensywnego, wielkoskalowego rozwoju. Zamiast tego będą dążyć do poprawy wydajności, między innymi poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji. Firma wyraziła jednak świadomość, że adaptacja AI może napotykać „duży opór w kreatywnych obszarach”, takich jak tworzenie postaci.