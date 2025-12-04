SEGA stawia na sztuczną inteligencję w produkcji gier, ale z ostrożnością

Firma zapewnia, że wykorzysta AI tylko w odpowiednich, ściśle określonych przypadkach, mając świadomość kontrowersji wokół tej technologii.
SEGA ogłosiła zamiar integracji sztucznej inteligencji z procesem tworzenia gier wideo, jednocześnie zapewniając, że jej wykorzystanie zostanie ograniczone do „odpowiednich przypadków”. Decyzja ta następuje w momencie, gdy kadra kierownicza SEGI została zapytana o rosnące koszty produkcji gier i o to, czy firma zamierza podążać za tendencją do rozwijania coraz większych i droższych projektów, czy też skupi się na poszukiwaniu bardziej efektywnych metod pracy. Oficjalna odpowiedź firmy wskazuje na to, że SEGA będzie dążyć do wydajniejszych metod rozwoju, które mają obejmować włączenie AI do tworzenia gier.
SEGA wprowadza AI do tworzenia gier
Zarządcy firmy podkreślili, że nie zamierzają w pełni podążać za trendem intensywnego, wielkoskalowego rozwoju. Zamiast tego będą dążyć do poprawy wydajności, między innymi poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji. Firma wyraziła jednak świadomość, że adaptacja AI może napotykać „duży opór w kreatywnych obszarach”, takich jak tworzenie postaci.
Zamiast podążać w pełni za trendem rozwoju na coraz większą skalę, będziemy również dążyć do poprawy efektywności, na przykład poprzez wykorzystanie AI. Jednak adaptacja AI może spotkać się z dużym oporem w kreatywnych obszarach, takich jak projektowanie postaci, dlatego będziemy działać ostrożnie, dokładnie oceniając odpowiednie przypadki użycia, takie jak usprawnienie procesów produkcyjnych.
Temat generatywnej sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej polaryzujący w branży gier, w miarę jak jej użycie zyskuje na popularności. Wskazuje na to przykład z Japonii, gdzie, jak donosi gazeta Daily Shinko (via VGC), jeden z głównych projektantów graficznych w anonimowym japońskim studiu ujawnił, że kandydaci ubiegający się o stanowiska artystyczne są obecnie zobowiązani do wykonania rysunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu udowodnienie, że osoby te faktycznie mają zdolności artystyczne i nie polegają wyłącznie na narzędziach generatywnej AI.
GramTV przedstawia:
Źródło wyjaśniło, że zdarzało się, iż studio zatrudniało wcześniej osoby, które twierdziły, iż grafiki stworzone przez AI są ich własnymi dziełami. Później okazywało się, że te osoby nie były produktywne, co generowało rozmaite problemy.
AI w branży gier niewątpliwie będzie powracającym tematem dyskusji. Nie pozostaje nic innego, jak obserwować rozwój technologii w procesie tworzenia gier.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!