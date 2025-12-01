Dan Houser twierdzi, że promotorzy AI „nie są najbardziej ludzcy ani kreatywni”

Dan Houser, współzałożyciel firmy Rockstar, wyraził kolejną krytyczną opinię na temat generatywnej sztucznej inteligencji, sugerując, że osoby stojące na czele jej rozwoju nie są najbardziej „w pełni ukształtowane”. Houser podzielił się tymi przemyśleniami podczas wywiadu w audycji radiowej The Chris Evans Breakfast Show na antenie Virgin Radio. Dyskusja ta miała miejsce w kontekście promocji jego nowej książki A Better Paradise Volume One: An Aftermath, której fabuła koncentruje się na projekcie gry wideo, który wymyka się spod kontroli, gdy stworzona na jego potrzeby AI zyskuje nadmierną moc.

Dan Houser sceptycznie o sztucznej inteligencji

Prowadzący program zapytał Houser’a, czy zgadza się z powszechnym argumentem, że AI, chociaż potrafi gromadzić informacje, nie jest w stanie w pełni zastąpić ludzkiej kreatywności, ponieważ nie potrafi uchwycić ludzkiego ducha. Houser przyznał rację tej tezie. Dodał również, że liderzy dążący do wykorzystania generatywnej AI do wykonywania określonych zadań, niekoniecznie są osobami o największej wiedzy w tych dziedzinach.