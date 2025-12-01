Dan Houser twierdzi, że promotorzy AI „nie są najbardziej ludzcy ani kreatywni”

Dan Houser przedstawia swoje stanowisko związane z rozwojem sztucznej inteligencji.
Dan Houser, współzałożyciel firmy Rockstar, wyraził kolejną krytyczną opinię na temat generatywnej sztucznej inteligencji, sugerując, że osoby stojące na czele jej rozwoju nie są najbardziej „w pełni ukształtowane”. Houser podzielił się tymi przemyśleniami podczas wywiadu w audycji radiowej The Chris Evans Breakfast Show na antenie Virgin Radio. Dyskusja ta miała miejsce w kontekście promocji jego nowej książki A Better Paradise Volume One: An Aftermath, której fabuła koncentruje się na projekcie gry wideo, który wymyka się spod kontroli, gdy stworzona na jego potrzeby AI zyskuje nadmierną moc.
Dan Houser sceptycznie o sztucznej inteligencji
Prowadzący program zapytał Houser’a, czy zgadza się z powszechnym argumentem, że AI, chociaż potrafi gromadzić informacje, nie jest w stanie w pełni zastąpić ludzkiej kreatywności, ponieważ nie potrafi uchwycić ludzkiego ducha. Houser przyznał rację tej tezie. Dodał również, że liderzy dążący do wykorzystania generatywnej AI do wykonywania określonych zadań, niekoniecznie są osobami o największej wiedzy w tych dziedzinach.
Niektórzy z ludzi próbujących definiować przyszłość ludzkości, kreatywności czy czegokolwiek innego przy pomocy AI wcale nie są najbardziej ludzcy ani najbardziej kreatywni. „W pewnym sensie mówią: ‘jesteśmy lepsi w byciu ludźmi niż wy’, co oczywiście nie jest prawdą. Chcemy też pokazać, że ludzkość jest ciągnięta w pewnym kierunku przez grupę osób, które być może nie są w pełni ukształtowanymi ludźmi. – wyjaśnił Houser.
Pytany o to, czy wątpi w to, że obecna fala AI osiągnie tak ogromny sukces, w jaki wierzą jej promotorzy, Houser wyraził sceptycyzm. Uważa, że tak się nie stanie, ponieważ AI ostatecznie zacznie „pożerać samą siebie”.
Z tego, co rozumiem, osobiście nie sądzę. Myślę, że AI w końcu zacznie pożerać samą siebie. Modele przeszukują internet w poszukiwaniu informacji, ale internet będzie coraz bardziej wypełniony treściami tworzonymi przez same modele. To trochę jak karmienie krów mięsem z krów, co doprowadziło do choroby szalonych krów.
Nie bardzo widzę, jak te dane miałyby się poprawiać, skoro już teraz zaczyna ich brakować. AI będzie wykonywać niektóre zadania świetnie, ale nie wszystkie.
GramTV przedstawia:
Odnosząc się do tempa innowacji, Houser stwierdził, że w jego doświadczeniu pierwsze 80% innowacji technologicznej jest zazwyczaj dość proste.
Z mojego doświadczenia wynika, że w przypadku innowacji technologicznych pierwsze 80% jest stosunkowo łatwe, natomiast ostatnie 20% – dopracowanie czegoś tak, by było idealną symulacją rzeczywistości – jest bardzo trudne. Ciekawe więc, jak AI poradzi sobie z tym ostatnim etapem, bo uczy się w inny sposób niż tradycyjny software. Zobaczymy, jak szybko – albo jak wolno – będzie w stanie to osiągnąć.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!