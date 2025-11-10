The Elder Scrolls VI „wciąż daleko”. Todd Howard prosi fanów o cierpliwość

Howard poprosił graczy o cierpliwość, podkreślając, że nie chce, by odczuwali niepokój związany z długim oczekiwaniem na The Elder Scrolls VI. Deweloper zdradził, że jego idealna wizja debiutu zakłada, iż po długim czasie oczekiwania gra po prostu „pojawia się” na rynku – choć zastrzegł, że nie może obiecać, iż ten scenariusz się ziści.
Apeluję o cierpliwość. Nie chcę, żeby fani czuli niepokój. Lubię po prostu ogłosić coś i od razu to wypuścić. Moja idealna wersja – i nie mówię, że tak się stanie – wyglądałaby tak, że minie trochę czasu, a pewnego dnia gra po prostu się pojawi.
Zainteresowanym pozostaje zatem obserwować ruchy Bethesdy i oczekiwać na kolejne wieści związane z The Elder Scrolls VI. Przy okazji przypomnijmy, że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ukazał się 22 kwietnia 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.