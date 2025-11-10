Zaloguj się lub Zarejestruj

The Elder Scrolls VI „wciąż daleko”. Todd Howard prosi fanów o cierpliwość

Patrycja Pietrowska
2025/11/10 19:20
Szef Bethesdy apeluje o cierpliwość.

Jak informowaliśmy dzisiaj, doszło do wycieku nowych informacji związanych z The Elder Scrolls VI. Niewątpliwie rozbudziło to pewne nadzieje fanów na zbliżającą się premierę, jednak Todd Howard nieco ostudził zapał graczy. Jak potwierdził deweloper w niedawnym wywiadzie, fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ do debiutu tytułu jest „wciąż daleko”.

The Elder Scrolls VI
The Elder Scrolls VI

Todd Howard o premierze The Elder Scrolls VI

Howard poprosił graczy o cierpliwość, podkreślając, że nie chce, by odczuwali niepokój związany z długim oczekiwaniem na The Elder Scrolls VI. Deweloper zdradził, że jego idealna wizja debiutu zakłada, iż po długim czasie oczekiwania gra po prostu „pojawia się” na rynku – choć zastrzegł, że nie może obiecać, iż ten scenariusz się ziści.

Apeluję o cierpliwość. Nie chcę, żeby fani czuli niepokój. Lubię po prostu ogłosić coś i od razu to wypuścić. Moja idealna wersja – i nie mówię, że tak się stanie – wyglądałaby tak, że minie trochę czasu, a pewnego dnia gra po prostu się pojawi.

Interesującym testem tego podejścia miała być niedawna premiera The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, która miała miejsce w formie tak zwanego shadow drop, czyli niezapowiedzianego debiutu. Zapytany, czy było to celowe „przetarcie szlaków”, Howard odpowiedział, że tak, i że ten test wypadł pomyślnie. Warto jednak zaznaczyć, że to niespodziewane wydanie miało miejsce po tygodniach plotek i licznych przecieków.

Zainteresowanym pozostaje zatem obserwować ruchy Bethesdy i oczekiwać na kolejne wieści związane z The Elder Scrolls VI. Przy okazji przypomnijmy, że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ukazał się 22 kwietnia 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-elder-scrolls-6-is-still-a-long-way-off-says-todd-howard-over-7-years-after-announcement

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 19:58

Szykuje kolejną zbroję dla konia. 




