The Elder Scrolls VI „wciąż daleko”. Todd Howard prosi fanów o cierpliwość

Jak informowaliśmy dzisiaj, doszło do wycieku nowych informacji związanych z The Elder Scrolls VI. Niewątpliwie rozbudziło to pewne nadzieje fanów na zbliżającą się premierę, jednak Todd Howard nieco ostudził zapał graczy. Jak potwierdził deweloper w niedawnym wywiadzie, fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ do debiutu tytułu jest „wciąż daleko”.

Todd Howard o premierze The Elder Scrolls VI

Howard poprosił graczy o cierpliwość, podkreślając, że nie chce, by odczuwali niepokój związany z długim oczekiwaniem na The Elder Scrolls VI. Deweloper zdradził, że jego idealna wizja debiutu zakłada, iż po długim czasie oczekiwania gra po prostu „pojawia się” na rynku – choć zastrzegł, że nie może obiecać, iż ten scenariusz się ziści.