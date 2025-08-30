Światowy box office: 10 największych kinowych hitów letniego sezonu 2025. Koniec dominacji Marvela

Koniec wakacji to idealny czas na podsumowania. Kalkulatory w ruch. Który film zarobił najwięcej pieniędzy w kinach?
Choć kalendarzowa jesień jeszcze przed nami, koniec wakacji oznacza tradycyjne podsumowanie sezonu letnich hitów kinowych. To właśnie w tym okresie rynek zdominowany jest przez widowiska z największym budżetem i największymi oczekiwaniami. Wielkie widowiska nie znikną z kina, ale od września natomiast nieoficjalnie rozpoczyna się sezon festiwalowy, w którym na pierwszy plan wysuwają się filmy artystyczne i festiwalowe premiery, które mogą pretendować do nagród – jak te z Festiwalu Filmowego w Wenecji.
Mission: Impossible – The Final Reckoning – 598 056 261 $
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – 492 990 615 $
Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – 415 101 577 $
Wyniki pokazują, że obok sprawdzonych marek i adaptacji gier wciąż jest miejsce na niespodzianki, które mogą namieszać w kinowym krajobrazie. Dajcie znać w komentarzu, czy któryś z tych wyników szczególnie was zaskoczył.
