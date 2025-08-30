Światowy box office: 10 największych kinowych hitów letniego sezonu 2025. Koniec dominacji Marvela

Choć kalendarzowa jesień jeszcze przed nami, koniec wakacji oznacza tradycyjne podsumowanie sezonu letnich hitów kinowych. To właśnie w tym okresie rynek zdominowany jest przez widowiska z największym budżetem i największymi oczekiwaniami. Wielkie widowiska nie znikną z kina, ale od września natomiast nieoficjalnie rozpoczyna się sezon festiwalowy, w którym na pierwszy plan wysuwają się filmy artystyczne i festiwalowe premiery, które mogą pretendować do nagród – jak te z Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Chiny na czele, koniec dominacji Marvela

Tegoroczne wyniki box office pokazują kilka niespodzianek. Zdecydowanym liderem okazała się chińska animacja Ne Zha 2, która z wynikiem blisko 1,9 miliarda dolarów zdominowała światowy rynek. Film jest od stycznia w kinach, ale dopiero od niedawno dystrybuowany jest na Zachodzie, dzięki A24. Najbardziej dochodowym filmem z USA okazał kolejny aktorski remake Disney Lilo & Stitch, ale po piętach depta mu adaptacja kultowej gry – Minecraft. Tuż za podium znalazł się nowy Jurassic World.