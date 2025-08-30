Zaloguj się lub Zarejestruj

Światowy box office: 10 największych kinowych hitów letniego sezonu 2025. Koniec dominacji Marvela

Jakub Piwoński
2025/08/30 15:30
Koniec wakacji to idealny czas na podsumowania. Kalkulatory w ruch. Który film zarobił najwięcej pieniędzy w kinach?

Choć kalendarzowa jesień jeszcze przed nami, koniec wakacji oznacza tradycyjne podsumowanie sezonu letnich hitów kinowych. To właśnie w tym okresie rynek zdominowany jest przez widowiska z największym budżetem i największymi oczekiwaniami. Wielkie widowiska nie znikną z kina, ale od września natomiast nieoficjalnie rozpoczyna się sezon festiwalowy, w którym na pierwszy plan wysuwają się filmy artystyczne i festiwalowe premiery, które mogą pretendować do nagród – jak te z Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Ne Zha 2
Ne Zha 2

Chiny na czele, koniec dominacji Marvela

Tegoroczne wyniki box office pokazują kilka niespodzianek. Zdecydowanym liderem okazała się chińska animacja Ne Zha 2, która z wynikiem blisko 1,9 miliarda dolarów zdominowała światowy rynek. Film jest od stycznia w kinach, ale dopiero od niedawno dystrybuowany jest na Zachodzie, dzięki A24. Najbardziej dochodowym filmem z USA okazał kolejny aktorski remake Disney Lilo & Stitch, ale po piętach depta mu adaptacja kultowej gry – Minecraft. Tuż za podium znalazł się nowy Jurassic World.

Największym zaskoczeniem zestawienia jest jednak F1 – wysokobudżetowe widowisko sportowe, które nie jest częścią żadnej znanej marki czy filmowego uniwersum, a mimo to osiągnęło imponujący wynik ponad 600 milionów dolarów, wyprzedzając komiksowego Supermana. Na drugim biegunie znalazły się dwie superprodukcje Marvela – Fantastyczna 4: Pierwsze kroki oraz czwarty Kapitan Ameryka, które poradziły sobie wyraźnie poniżej oczekiwań, biorąc pod uwagę ich wysokie budżety.

GramTV przedstawia:

TOP 10 globalnych hitów lata 2025:

  • Ne Zha 2 – 1 901 422 708 $
  • Lilo & Stitch – 1 032 090 876 $
  • A Minecraft Movie – 957 749 195 $
  • Jurassic World: Odrodzenie – 847 199 493 $
  • Jak wytresować smoka – 628 829 019 $
  • F1 – 608 076 545 $
  • Superman – 607 263 613 $
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning – 598 056 261 $
  • Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – 492 990 615 $
  • Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – 415 101 577 $

Wyniki pokazują, że obok sprawdzonych marek i adaptacji gier wciąż jest miejsce na niespodzianki, które mogą namieszać w kinowym krajobrazie. Dajcie znać w komentarzu, czy któryś z tych wyników szczególnie was zaskoczył.

Źródło:https://www.boxofficemojo.com/year/world/2025/?ref_=bo_hm_yrww

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


