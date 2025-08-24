Ne Zha 2. W krainie potworów - recenzja filmu. To jest nokaut

Animacja, która okazała się globalnym fenomenem, w końcu trafiła też do polskich kin. A my zastanawiamy się, czy film jest chińską podróbką, czy może dowodem na to, że kto jak kto, ale Azjaci potrafią celnie trafiać w nasze konsumenckie potrzeby.

Jeśli chińska mitologia brzmi dla was obco, Ne Zha 2 powinno przemówić choćby samymi liczbami. A te robią ogromne wrażenie i stanowią powód do wstydu dla decydentów z Hollywood. Mówimy o filmie, który kosztował zaledwie 80 milionów dolarów, a globalnie zarobił około 2 miliardy dolarów. Tak, dwa miliardy – wynik, który już dziś przechodzi do historii.

Produkcja uplasowała się na piątym miejscu w rankingu wszech czasów światowego box office, ustępując jedynie dwóm częściom Avatara, Avengers: Koniec gry i wiecznie żywemu Titanicowi. Jeszcze bardziej imponuje jednak w kategorii animacji: Ne Zha 2 to nie tylko najbardziej kasowa animacja w dziejach, ale też pierwsza, która przekroczyła barierę 2 miliardów dolarów. Nie dokonały tego ani W głowie się nie mieści 2, ani Król Lew, ani Frozen 2, ani nawet Super Mario Bros. A przypomnijmy – to film azjatycki i nieanglojęzyczny, co czyni sukces jeszcze bardziej niezwykłym. Zapewne o nazwisku Yu Yang, twórcy pierwszego i drugiego filmu, usłyszymy jeszcze nie raz, bo facet dokonał cudu.

Fenomen na skalę globalną

Słowo „fenomen” bywa dziś nadużywane, ale w tym przypadku wydaje się jak najbardziej na miejscu. Kontynuacja hitu z 2019 roku miała premierę w styczniu 2025, w samym środku chińskiego nowego roku, i od tamtej pory triumfalnie podbija kina świata. 29 sierpnia dociera także do Polski. Moim zadaniem jest więc spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z dziełem absolutnie wyjątkowym, czy może z globalną iluzją. Po seansie mam wrażenie, że prawidłowa odpowiedź nie mieści się ani w jednej, ani w drugiej skrajności. To raczej osobna kategoria.

Ale po kolei. Jak wiadomo, mamy do czynienia z kontynuacją, ta dwójka w tytule nie jest przypadkowa. Pierwszy Ne Zha z 2019 opowiadał historię chłopca, który rodzi się obciążony złą energią i od początku traktowany jest jak zagrożenie. Film koncentrował się na jego walce o prawo do samodzielnych wyborów i własnej drogi. Ne Zha 2 rozwija ten wątek. Bohater, opryskliwy, niepokorny, ale odważny i oddany sprawie, jest tu świadomy swojej siły i konfrontuje się nie tylko z opinią otoczenia, ale także z konsekwencjami, jakie jego istnienie niesie dla świata bogów i demonów. Jeśli w jedynce dostaliśmy historię o dorastaniu, to dwójka jest już pełną jazdą bez trzymanki w kierunku bycia legendą.

Ne Zha wyrasta z jednego z najsłynniejszych chińskich mitów. To opowieść o młodym wojowniku, który urodził się wbrew woli bogów i od początku musiał walczyć o swoje miejsce w świecie. W legendzie buntuje się przeciw porządkowi, stawia czoła demonom i smokom, a nawet poświęca własne życie, by później odrodzić się w nowym ciele. Dla chińskiej kultury Ne Zha to symbol buntu i niezależności – postać, która nie godzi się na narzucone role i próbuje pisać własną historię. Ile jest w tym skutecznej paraleli do społeczeństwa, które czuje się ciemiężone, mogę tylko przypuszczać.

Mitologia w nowoczesnym wydaniu

Chyba mogę zdradzić, że w kulminacyjnym momencie filmu bohater przeistacza się w nową, dojrzalszą formę, zrzucając kostium dziecięcego ciała. To nie tylko wydarzenie fabularne, ale też uniwersalna metafora – także dla samego filmu i jego fenomenu. Ne Zha 2 sprawia bowiem wrażenie animacji, która świadomie odrzuca dawne schematy i wchodzi na wyższy poziom, oferując coś świeżego i poważniejszego. Owszem, można dostrzec w nim echo Kung Fu Pandy, ale równocześnie pojawia się wiele elementów, które oddzielają go od infantylnej tonacji hollywoodzkich produkcji.