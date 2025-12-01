Największy przeciwnik Supermana właśnie odblokował tajemniczą, mroczną moc bohatera DC

Lex Luthor wie co robi?

Superman osiągnął swoją najpotężniejszą formę w komiksowej serii DC K.O., a wszystko dzięki osobie, która nienawidzi go najbardziej – Lexowi Luthorowi. Najnowszy numer #2 serii, autorstwa Scotta Snydera, Joshuy Williamsona i Xermánico, pokazuje, jak plan Lexa, mający na celu pokonanie Człowieka ze Stali, obrócił się przeciwko niemu, pozwalając Supermanowi zdobyć tajemniczy przedmiot Sankcję Omega Darkseida. Lex Luthor niechcący odblokował mroczną moc Supermana Przypomnijmy, że podobne sytuacje między Lexem Luthorem a Supermanem zdarzały się w komiksach wielokrotnie, choć każdy przypadek miał swoją specyfikę. Luthor od lat pełni rolę archetypicznego przeciwnika Supermana – geniusza, milionera i manipulatora, który wykorzystuje swoją inteligencję, zasoby i technologiczne wynalazki, by pokonać Człowieka ze Stali.

Podczas turnieju Supermana Lex wykorzystuje kryptonit, atakując go i raniąc w klatkę piersiową, wygłaszając przy tym pełną jadu mowę o jego słabościach. To właśnie w tym momencie Clark zrozumiał, że musi posunąć się dalej niż kiedykolwiek, aby ochronić losy wszechświata. Bohater poświęca odłamek kryptonitu, zdobywając ogromną moc i przygotowując się do konfrontacji z Lexem.

Nowy numer DC K.O. pełen jest dramatycznej ironii – gdyby Lex nie ingerował, Superman zdobyłby moc w mniej ekstremalny sposób. Obecność największego wroga zmusiła go do odkrycia własnego potencjału i wykorzystania go w brutalnym turnieju, który wymaga zarówno strategii, jak i nieustępliwości. Mamy więc do czynienia z kolejnym rozdziałem konfliktu tych postaci, który ma zaskakujące oblicze. Chociaż nie wiadomo jeszcze, jak Omega Sanction wpłynie na dalsze wydarzenia w serii, moment ten pokazuje, że motywacja bohatera czasem pochodzi z najdziwniejszych źródeł. Lex Luthor, próbując pokonać Supermana, w rzeczywistości umożliwił mu odblokowanie mrocznej i kosmicznej mocy, która może zmienić przebieg całego turnieju DC K.O. Widać więc, że w uniwersum DC, Luthor zawsze znajdzie sposób, by pozostać kluczową postacią. Tak jak w serialu Peacemaker, w którym znalazł przewrotny sposób, by jego odsiadka nie trwała zbyt długo, naprawiając bałagan, jaki wywołał w Supermanie.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





