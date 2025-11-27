Avatar 3 będzie hitem, ale ile zarobi na otwarcie? Prognozy pokazują, że rekordu nie będzie

Rekordu otwarcia na pewno nie będzie.

Niedawno Avatar: Ogień i popiół otrzymało nowy zwiastun, który podgrzał atmosferę wokół filmu na miesiąc przed wielką premierą. Teraz do sieci trafiły najnowsze dane z prognoz finansowych dla oczekiwanej produkcji science fiction. Analitycy szacują, że film może rozpocząć kinową przygodę od wyniku na poziomie około 110 milionów dolarów, przy czym realny przedział waha się między 100 a 130 mln dolarów. Tym samym nie będzie mowy o pobiciu tegorocznego rekordu otwarcia, który wynosi aż 162,7 mln dolarów i należy do Minecraft: Film. Avatar: Ogień i popiół – pierwsze wyniki finansowe z weekendu otwarcia w Ameryce Tym samym Avatar: Ogień i popiół może zarobić na otwarcie w Ameryce mniej niż Istota wody trzy lata temu. Druga część serii otworzyła się z wynikiem 134,1 mln dolarów, ale dzięki braku konkurencji oraz sprzyjającej wybieraniu się do kina przerwie świąteczno-noworocznej, film długo utrzymywał się w na szczycie box office. W pierwszej dziesiątce zniknął dopiero w połowie lutego.

Produkcja jest mocno reprezentowana we wszystkich grupach demograficznych, co sugeruje, że trzecia odsłona serii ponownie przyciągnie szeroką widownię. Wprawdzie wskaźniki pierwszego wyboru wypadają nieco słabiej niż w przypadku Avatar. Istota wody, ale eksperci podkreślają, że dla tej marki nie ma to większego znaczenia. Cykl Camerona tradycyjnie przyciąga widzów szukających najlepszej możliwej jakości seansu w kinach IMAX oraz w salach oferujących obraz trójwymiarowy i inne formaty premium. Seria nie musi polegać na natychmiastowym pośpiechu fanów, który często napędza wyniki produkcji superbohaterskich. Poprzednia część miała prognozy sugerujące nawet do 175 milionów na otwarcie, jednak film poradził sobie nieco słabiej, co i tak nie przeszkodziło mu stać się jednym z największych hitów współczesnego kina. Istota wody zakończyła się w Ameryce z wynikiem blisko 690 milionów dolarów i to mimo trudnych warunków pogodowych podczas drugiego weekendu wyświetlania. Globalnie obraz zdobył ponad 2,3 miliarda dolarów i wskoczył na podium wszech czasów.

Warto przypomnieć, że także pierwszy Avatar rozwijał skrzydła powoli, a ostatecznie zakończył z wynikiem ponad 780 milionów dolarów w Ameryce. Mocne wyniki dwóch poprzednich odsłon przełożyły się na łączny rezultat ponad 5,020 miliarda dolarów. Cameron jako jedyny twórca w historii kina może pochwalić się posiadaniem kilku filmów w pierwszej czwórce największych światowych hitów. W obsadzie znaleźli się: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco, Brendan Cowell, Jemaine Clement, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., Dileep Rao oraz Matt Gerald. Przypomnijmy, że Avatar: Ogień i popiół zadebiutuje w kinach już 19 grudnia bieżącego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.