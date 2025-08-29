Film Netflixa z George’em Clooneyem zbiera 10-minutowe owacje na Festiwalu Filmowym w Wenecji

Czy film stanie się też murowanym kandydatem do Oscara? Poczekajmy na razie jego premierę.
Trwa 81. Festiwal Filmowy w Wenecji – jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie kina. To właśnie tu co roku prezentowane są produkcje, które później trafiają do oscarowego wyścigu. W tym roku jednym z największych hitów okazał się film Netflixa Jay Kelly w reżyserii Noaha Baumbacha, nagrodzony 10-minutową owacją na stojąco po swojej światowej premierze.
Jay Kelly – są już pierwsze reakcje na film
W obsadzie znaleźli się m.in. George Clooney i Adam Sandler, a film już teraz typowany jest jako jeden z kandydatów do Oscarów. Jay Kelly to komediodramat opowiadający o sławnym aktorze (Clooney), który wraz ze swoim menedżerem (Sandler) wyrusza w podróż po Europie. Podczas wyprawy bohaterowie muszą zmierzyć się z własnymi wyborami, relacjami i pytaniem o to, jakie dziedzictwo po sobie pozostawią. W produkcji występują także Laura Dern, Riley Keough i Greta Gerwig. Trailer filmu pokazywaliśmy już wcześniej.
Za kamerą stanął Noah Baumbach, autor takich tytułów jak Historia małżeńska czy Biały szum. Reżyser przyznał, że pisał scenariusz z myślą o Clooneyu, chcąc opowiedzieć historię o tożsamości i poszukiwaniu samego siebie.
GramTV przedstawia:
Do sieci trafiły już pierwsze reakcje krytyków i jak na razie są one bardzo entuzjastyczne. Recenzenci podkreślają, że Jay Kelly sprawnie łączy lekkość komedii z emocjonalną głębią dramatu, co nadaje mu wyjątkowej świeżości. Pete Hammond z Deadline zwrócił uwagę, że film „bez trudu przechodzi od humorystycznych sytuacji do poruszających momentów” i „odnajduje własną tożsamość w gatunku opowieści o świecie kina”.
Szczególnie dużo uwagi poświęcono kreacji George’a Clooneya, którą określono mianem jednej z najlepszych w jego karierze. IndieWire chwali, że aktor „z niezwykłą lekkością łączy charyzmę gwiazdy z wrażliwością bohatera, który musi zmierzyć się z przemijaniem i własnym ego”. Variety z kolei podkreśla, że Clooney w tym filmie „w pełni udowadnia, dlaczego od dekad jest uważany za ikonę Hollywood”. Jay Kelly trafi do kin 14 listopada, a na platformie Netflix zadebiutuje 5 grudnia.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!