Film Netflixa z George’em Clooneyem zbiera 10-minutowe owacje na Festiwalu Filmowym w Wenecji

Trwa 81. Festiwal Filmowy w Wenecji – jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie kina. To właśnie tu co roku prezentowane są produkcje, które później trafiają do oscarowego wyścigu. W tym roku jednym z największych hitów okazał się film Netflixa Jay Kelly w reżyserii Noaha Baumbacha, nagrodzony 10-minutową owacją na stojąco po swojej światowej premierze.

Jay Kelly – są już pierwsze reakcje na film

W obsadzie znaleźli się m.in. George Clooney i Adam Sandler, a film już teraz typowany jest jako jeden z kandydatów do Oscarów. Jay Kelly to komediodramat opowiadający o sławnym aktorze (Clooney), który wraz ze swoim menedżerem (Sandler) wyrusza w podróż po Europie. Podczas wyprawy bohaterowie muszą zmierzyć się z własnymi wyborami, relacjami i pytaniem o to, jakie dziedzictwo po sobie pozostawią. W produkcji występują także Laura Dern, Riley Keough i Greta Gerwig. Trailer filmu pokazywaliśmy już wcześniej.