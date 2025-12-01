Nowy film Disneya jest hitem, ale największe pieniądze zgarnia poza USA

Sequel hitu Disneya, Zwierzogród 2, rozpoczął swój kinowy bieg od gigantycznego sukcesu w Chinach, generując w ciągu pierwszych pięciu dni przychód na poziomie 272 milionów dolarów. To najwyższy wynik hollywoodzkiej premiery w Państwie Środka od lat, a prognozy wskazują, że film może ostatecznie przekroczyć 500 milionów dolarów.
Zwierzogród 2 z globalnym sukcesem
Jak wiemy, produkcja, kontynuująca przygody Judy Hops i Nicka Bajera w tętniącej życiem metropolii Zwierzogrodu, przyciągnęła widzów w każdym wieku, potwierdzając trwałą popularność marki Disney w tym kraju. Globalnie Zwierzogród 2 radzi sobie równie imponująco. W Stanach Zjednoczonych film przyniósł w premierowy weekend 156 milionów dolarów, zdobywając uznanie krytyków z 91% świeżości na Rotten Tomatoes.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!