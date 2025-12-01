Nowy film Disneya jest hitem, ale największe pieniądze zgarnia poza USA

Dodajmy, że widzowie musieli czekać aż 10 lat na ten sequel. Sukces sequelu nie byłby możliwy bez ogromnego dziedzictwa pierwszego Zwierzogrodu z 2016 roku, który zdobył w Chinach 236 milionów dolarów i zdobył status kultowego hitu. Disney dodatkowo wzmocnił więź z chińską publicznością, otwierając w 2023 roku pierwszy park tematyczny Zwierzogród w Shanghai Disney Resort. Premiera Zwierzogród 2 odbyła się w parku 18 listopada, w obecności aktorów dubbingowych i reżysera Jareda Busha, co dodatkowo wzmocniło medialny rozgłos filmu.

Już teraz Zwierzogród 2 jest ogromnym sukcesem Disneya, pokazującym siłę globalnych marek i zdolność studia do przyciągania widzów w każdym wieku, także w najtrudniejszych i najbardziej wymagających rynkach jak Chiny. Wysokie wyniki w USA, rekordy w Chinach i świetne recenzje potwierdzają, że Disney potrafi łączyć emocjonalną opowieść z międzynarodowym potencjałem box office’u, stawiając kolejny krok w swojej dominacji na światowym rynku animacji. To jeszcze za wcześnie, by przyrównać wyniki Zwierzogrodu 2 do Lilo i Stitch – innego, tegorocznego hitu studia, ani też do wyników Ne Zha 2 – globalnego, chińskiego fenomenu. Ale jeśli film utrzyma dobrą passę, będzie o nim głośno.