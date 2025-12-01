Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy film Disneya jest hitem, ale największe pieniądze zgarnia poza USA

Jakub Piwoński
2025/12/01 19:40
To ponowny dowód na to, jak ważny jest dla wielkich wytwórni filmowych rynek chiński.

Sequel hitu Disneya, Zwierzogród 2, rozpoczął swój kinowy bieg od gigantycznego sukcesu w Chinach, generując w ciągu pierwszych pięciu dni przychód na poziomie 272 milionów dolarów. To najwyższy wynik hollywoodzkiej premiery w Państwie Środka od lat, a prognozy wskazują, że film może ostatecznie przekroczyć 500 milionów dolarów.

Zwierzogród 2
Zwierzogród 2

Zwierzogród 2 z globalnym sukcesem

Jak wiemy, produkcja, kontynuująca przygody Judy Hops i Nicka Bajera w tętniącej życiem metropolii Zwierzogrodu, przyciągnęła widzów w każdym wieku, potwierdzając trwałą popularność marki Disney w tym kraju. Globalnie Zwierzogród 2 radzi sobie równie imponująco. W Stanach Zjednoczonych film przyniósł w premierowy weekend 156 milionów dolarów, zdobywając uznanie krytyków z 91% świeżości na Rotten Tomatoes.

Dodajmy, że widzowie musieli czekać aż 10 lat na ten sequel. Sukces sequelu nie byłby możliwy bez ogromnego dziedzictwa pierwszego Zwierzogrodu z 2016 roku, który zdobył w Chinach 236 milionów dolarów i zdobył status kultowego hitu. Disney dodatkowo wzmocnił więź z chińską publicznością, otwierając w 2023 roku pierwszy park tematyczny Zwierzogród w Shanghai Disney Resort. Premiera Zwierzogród 2 odbyła się w parku 18 listopada, w obecności aktorów dubbingowych i reżysera Jareda Busha, co dodatkowo wzmocniło medialny rozgłos filmu.

Już teraz Zwierzogród 2 jest ogromnym sukcesem Disneya, pokazującym siłę globalnych marek i zdolność studia do przyciągania widzów w każdym wieku, także w najtrudniejszych i najbardziej wymagających rynkach jak Chiny. Wysokie wyniki w USA, rekordy w Chinach i świetne recenzje potwierdzają, że Disney potrafi łączyć emocjonalną opowieść z międzynarodowym potencjałem box office’u, stawiając kolejny krok w swojej dominacji na światowym rynku animacji. To jeszcze za wcześnie, by przyrównać wyniki Zwierzogrodu 2 do Lilo i Stitch – innego, tegorocznego hitu studia, ani też do wyników Ne Zha 2 – globalnego, chińskiego fenomenu. Ale jeśli film utrzyma dobrą passę, będzie o nim głośno.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/china-box-office-zootopia-2-record-disney-1236437999/

