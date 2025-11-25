Powinniśmy się cieszyć, że to nie on zagrał Supermana?

Pomysłów na nowego Supermana było wiele. Oto jeden z nich.

Brendan Fraser zdradził, że lata temu był poważnie brany pod uwagę do roli Supermana w anulowanym filmie J.J. Abramsa. W rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused aktor ujawnił, że wziął udział w próbie zdjęciowej, założył kultowy kostium Człowieka ze Stali i zapoznał się ze scenariuszem, który określił jako „Szekspir w kosmosie”. Czy ten projekt miał szansę na sukces?

Brendan Fraser mógł zagrać Supermana w anulowanym projekcie DC

Fraser wspominał, że scenariusz udostępniono mu w ścisłej tajemnicy – dokument wydrukowano na czarno na karmazynowym papierze, by uniemożliwić kopiowanie. Aktor przyznał, że był to „naprawdę dobry scenariusz”, a udział w projekcie mógłby być ogromną szansą. Jednocześnie nie ukrywał, że towarzyszyła mu obawa przed tym, jak bardzo rola Supermana mogłaby zdefiniować jego karierę.