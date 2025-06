Recenzja filmu F1 - motyw znany, ograny, ale za to jak dobrze wykonany!

Jeśli spojrzymy sobie wstecz to na palcach jednej ręki można byłoby wymienić filmy, które dziś nazwalibyśmy tymi najlepszymi. Sam wracam bowiem często do historii Nikiego Laudy i Jamesa Hunta w filmie „Rush” ze świetnymi rolami Daniel Brühla oraz Chrisa Hemswortha, a i „Ford vs Ferrari” z Christianem Balem oraz Mattem Damonem to kawał dobrej historii o legendarnej rywalizacji w ramach wyścigu 24h Le Mans. Były oczywiście również filmy średnie (jak “Gran Turismo”, które momentami dawało radę, ale zbyt mocno kombinowało w pewnych aspektach), ale i również trafiały się filmy w najlepszym wypadku przeciętne jak chociażby „Driven” czy “Michel Valiant”.

Do którego grona można zaliczyć w takim wypadku film traktujący o Formule 1? Powiem szczerze, że zaskakująco… do tych lepszych. Pod warunkiem, że będąc fanami „królowej motorsportu” przymkniecie oko na pewne detale, które mogą wynikać chociażby z udziału Lewisa Hamiltona w produkcji tego filmu. I zdecydowanie w tym przypadku daleko temu wszystkiemu do “Drive to Survive”.

Klasyka historii wyścigowej – weteran i nowicjusz

Sonny Hayes (Brad Pitt) swoje najlepsze czasy wyścigowe ma dawno za sobą i poszukuje różnych prac wyścigowych. Po wyścigu Rolex 24h znajduje go dawny przyjaciel z dawnych czasów Reuben (Javier Bardem) oferując mu miejsce w zespole Apex GP, który to boryka się z problemami na każdym możliwym polu. Przy okazji młody kierowca Joshua Pearce (Damson Idris) próbuje odnaleźć się w pierwszym zawodowym starcie w Formule 1 i uratować swoje miejsce w kolejnym sezonie.

Sytuacja nie jest łatwa, a Sonny Hayes ma dość nietypowe podejście do ścigania się, przez co Apex GP ma do wyboru – albo próbować z tym walczyć, albo dostosować się do chaotycznych warunków na dziewięć wyścigów do końca sezonu. A to już zadanie m.in. szefowej działu rozwoju Kate McKeeny (Kerry Condon) oraz szefa zespołu Kaspera Smolinskiego (Kim Bodnia).

I gdyby podsumować fabułę filmu „Formuła 1”, to zdecydowanie widać, iż jest to amerykańska wizja tej kategorii motorsportu, w której to pojawia się główny bohater jak jeździec na białym koniu ratuje ekipę swoimi nietuzinkowymi, momentami głupimi wręcz, pomysłami.

Na szczęście odpowiadający za scenariusz Ehren Kruger i Joseph Kosinski zdają sobie z tego idealnie sprawę wprowadzając do tego świata bohatera, który tak właściwie o F1 jako takim nie ma zbyt wielkiego pojęcia. Nie powiem dokładnie kim ta osoba była, ale pewnego rodzaju samoświadomość jest tutaj bardzo na plus. Z drugiej jednak strony widać, że film sam w sobie jest skierowany raczej do nowych lub mniej wtajemniczonych w tajniki F1 widzów i właśnie dlatego przez większość czasu widz dostaje tutaj syntentyczną pigułkę najważniejszych elementów związanych ze ściganiem wplątaną w tradycyjną opowieść o weteranie, który wraca na „jeden, ostatni przejazd” borykając się z duchami przeszłości, gdzie nowicjusz próbuje temu weteranowi za wszelką cenę dorównać pokazując swoje umiejętności.

Być może jednym z minusów w tym wszystkim może być fakt, że założony z góry przez scenariusz dystans dziewięciu wyścigów do końca sezonu sprawia, iż czasami tych kluczowych, zmieniających atmosferę wydarzeń jest stanowczo za dużo. Zrozumiałym jest chęć nadania temu wszystkiemu powagi sytuacji oraz podkreślenia faktu, iż APX GP ma ogromne problem, ale zdecydowanie lepiej byłoby chyba rozłożyć te rzeczy na większą liczbę wyścigów. Nadal nie byłoby to co prawda idealne rozwiązanie biorąc pod uwagę to, co ma miejsce na ekranie, ale mogłoby być to o wiele bardziej wiarygodne dla widza. Kwestia przewidywalności również nie jest w tym wszystkim problemem, ponieważ jak to zwykle w amerykańskich filmach akcji tego typu bywa – pewne rzeczy wydarzyć się muszą. Chociaż znalazło się miejsce na jedno lub dwa zaskoczenia.

Muszę również pochwalić ścieżkę dźwiękową autorstwa Hansa Zimmera, która jako tło dla tej całej historii sprawdza się całkiem dobrze. Jest w tym wszystkim pewna dynamika łącząca się z wyścigami, ale i znalazło się miejsce dla typowego, amerykańskiego patosu… który zresztą mocno wytykany był w momencie, gdy Brian Tyler stworzył motyw przewodni Formuły 1 kilka lat temu.

Autentyczność, która była wyzwaniem

Największym jednak atutem filmu „Formuła 1” nie jest to, że gra w nim Brad Pitt oraz cała masa równie dobrze pasujących do swoich ról aktorów. Sam fakt tego, że FOM (Formula One Management) współpracując z twórcami pozwolił na „dołączenie” do stawki jedenastego zespołu, a zespół Mercedesa pomógł stworzyć autentyczny samochód APX GP, w którym to Hayes i Pearce jeździli w filmie sprawia, że całość nabiera tego elementu autentyczności, którego wiele filmów związanych z motorsportem zwyczajnie potrzebuje. I tutaj sprawdza się to znakomicie.